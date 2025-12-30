יום שלישי, 30.12.2025 שעה 19:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

הקהל ביקר, הפועל החליפה מדים ברגע האחרון

מוליכת היורוליג רצתה לעלות לבכורה ביורוליג במנורה ב-21:05 עם מדים חדשים בצבע שחור, אבל האוהדים ביקרו והמועדון החליף בדקה ה-90 לאדום המסורתי

שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב ידעה שהיום (שלישי) הוא יום חגיגי, כאשר הקבוצה תארח לראשונה אי פעם משחק יורוליג בתל אביב, בהיכל מנורה מבטחים, ב-21:05 מול ז’לגיריס קובנה. לכבוד הרגע החגיגי, האדומים חשבו לעשות אקט חגיגי ולעלות עם הסט השלישי לראשונה, ולחשוף מדים שחורים וחדשים.

רק שהאירוע גרר גל תגובות רעות וביקורות מהקהל, שרוצים שרגע כזה יהיה עם הצבע שמזוהה יותר מכל עם המועדון, הצבע האדום. בעקבות גל הביקורות, הפועל תל אביב שלחה בקשה ליורוליג כדי לחזור בה ולעלות באדום.

הבקשה בסופו של דבר התקבלה והחולצה השחורה לא תהיה על הפרקט היום, כאשר הפועל תל אביב תעלה עם האדום הרגיל שלה למפגש ההיסטורי נגד ז׳לגיריס, אבל ברקע הקהל מרגיש שהמועדון ביצע עוד צעד שלא משקף את דרכי הפועל.

בכל מקרה, חניכיו של דימיטריס איטודיס ינסו לחתום את הסיבוב הראשון מול ז’לגיריס עם ניצחון, כשדבר שכזה יבטיח להם לחתום סיבוב ראשון חלומי עם המקום הראשון, דבר שלא מובן מאליו בכלל לקבוצה בעונה ראשונה במפעל וכזו שלא מארחת בבית למעט המשחקים נגד הכוכב והליטאים היום.

