יום שלישי, 30.12.2025 שעה 18:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שכר וחלאילי בהרכב של בני ריינה, אוגריסה בק"ש

כנעני, ג'אבר, אלמקייס, אווסו, גנאים, חבשי, חוטבא, פיוס וגליקליך ישלימו את ה-11 של האדיה. מנגד, אבו רומי ויאיר מרדכי יפתחו בהתקפה לצד הפרואני

|
איאד חלאילי מול דור מיכה (חג'אג' רחאל)
איאד חלאילי מול דור מיכה (חג'אג' רחאל)

לאחר משחקי גביע המדינה בסוף השבוע, ליגת העל חוזרת עם המחזור ה-16 ושתיים מהמעפילות לשמינית גמר הגביע ייפגשו הערב (שלישי, 19:00) כשמכבי בני ריינה תארח את עירוני קריית שמונה באצטדיון בראל שבנוף הגליל.

עבור בני ריינה מדובר במשחק קריטי. היא מבינה שניצחון עשוי להיות צעד משמעותי בניסיון להציל את העונה העגומה, כשהפער בינה לבין יריבתה שנמצאת מקום אחד מעל הקו האדום עומד על 9 נקודות. הקבוצה של אדהם האדיה מקווה לנצל את הביטחון מהניצחון בגביע מול כפר שלם ולהשיג שלוש נקודות.

מנגד, עירוני קריית שמונה לא ציפתה להיות במקום כזה באמצע העונה הסדירה, אך התרגלה למציאות ומבינה שזהו רגע חשוב בקרבות התחתית, כשניצחון יגדיל את הפער בין הצדדים לדו ספרתי. היא מחפשת ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור העשירי.

בסיבוב הראשון של העונה קריית שמונה השיגה את שלוש הנקודות מול ריינה. סער פדידה כבש ראשון, אך מוחמד אבו רומי הפך עם צמד עוד במחצית הראשונה, ג’וניור פיוס הורחק ואדריאן אוגריסה השלים בפנדל בדרך ל-1:3.

ההרכב של מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, עאיד חבשי, איאד חוטבא, ג’וניור פיוס, איהאב גנאים, אווסו קוובנה, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי, עבדאללה ג’אבר, מוחמד שכר, אסיל כנעני.

ההרכב של עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, ליאל דרעי, הראל גולדנברג, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה.

