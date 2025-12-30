שכר וחלאילי בהרכב של בני ריינה, אוגריסה בק"ש

לאחר משחקי גביע המדינה בסוף השבוע, ליגת העל חוזרת עם המחזור ה-16 ושתיים מהמעפילות לשמינית גמר הגביע ייפגשו הערב (שלישי, 19:00) כשמכבי בני ריינה תארח את עירוני קריית שמונה באצטדיון בראל שבנוף הגליל.

עבור בני ריינה מדובר במשחק קריטי. היא מבינה שניצחון עשוי להיות צעד משמעותי בניסיון להציל את העונה העגומה, כשהפער בינה לבין יריבתה שנמצאת מקום אחד מעל הקו האדום עומד על 9 נקודות. הקבוצה של אדהם האדיה מקווה לנצל את הביטחון מהניצחון בגביע מול כפר שלם ולהשיג שלוש נקודות.

מנגד, עירוני קריית שמונה לא ציפתה להיות במקום כזה באמצע העונה הסדירה, אך התרגלה למציאות ומבינה שזהו רגע חשוב בקרבות התחתית, כשניצחון יגדיל את הפער בין הצדדים לדו ספרתי. היא מחפשת ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור העשירי.

בסיבוב הראשון של העונה קריית שמונה השיגה את שלוש הנקודות מול ריינה. סער פדידה כבש ראשון, אך מוחמד אבו רומי הפך עם צמד עוד במחצית הראשונה, ג’וניור פיוס הורחק ואדריאן אוגריסה השלים בפנדל בדרך ל-1:3.

ההרכב של מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, עאיד חבשי, איאד חוטבא, ג’וניור פיוס, איהאב גנאים, אווסו קוובנה, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי, עבדאללה ג’אבר, מוחמד שכר, אסיל כנעני.

ההרכב של עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, ליאל דרעי, הראל גולדנברג, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה.