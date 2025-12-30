שילם את המחיר: גוני יזרעאלי פוטר מגליל עליון

כפי שפורסם אתמול ב-ONE, בהפועל גליל עליון החליטו להיפרד מגוני יזרעאלי, לאור מצבם העגום בליגה. הקבוצה עם תשעה הפסדים ב-11 משחקים מתחילת העונה, ולאחר התבוסה הביתית למכבי ראשון לציון ביום ראשון הוחלט להיפרד מהמאמן.

במועדון החלו לחפש מחליף במהירות, כאשר המועמדים המרכזיים הם גיא גודס, עמית שרף, שעזב ממש אתמול את עירוני נס ציונה, ושרון דרוקר, שפוטר לא מכבר ממכבי ראשון לציון. גם שמו של רועי פרל עלה כמועמד להחליף את יזרעאלי. כעת, אבישי גורדון יאייש את עמדת המאמן עד החתמת מאמן באופן קבוע.

גיא גודס. יגיע לגליל? (ראובן שוורץ)

גם ברק פלג, ששיחק ואימן במועדון ומוערך מאוד על ידי אנשי הגליל, הוא אפשרות ריאלית עבור הצפוניים, אך פלג מאמן כעת במועדון הכדורסל של עוטף דרום בלאומית וקשה להאמין שיעזוב את הפרויקט.

יזרעאלי בן ה-40 מונה למאמן הקבוצה בקיץ 2024, לאחר שהיה עוזר מאמן בהפועל חולון. בינואר האחרון הוא אפילו האריך את חוזהו בשנתיים, אבל כעת הוחלט, כאמור, על פרידה. המאמן יגיע מחר לאימון להיפרד מהשחקנים. עוזרו, אבישי כהן, יעביר את האימונים הקרובים, עד למציאת המחליף.

מהמועדון נמסר: “גוני הגיע אלינו בעונה שעברה, לעונה שהייתה מהקשות שידענו. בלי בית, רחוק מהצפון, בתוך מציאות מורכבת ולא פשוטה. לאורך התקופה הזו גוני נתן מעצמו המון. לא רק כמאמן על הקווים, אלא כאדם, כמנהיג וכחלק בלתי נפרד מהמועדון – עם מחויבות, לב גדול ונכונות לעשות הרבה מעבר למה שמופיע בהגדרת התפקיד.

“אנחנו רוצים לומר תודה גדולה על הדרך, על ההשקעה, על האמונה ועל כל מה שנתת לקבוצה ולמועדון בתקופה מאתגרת במיוחד. מאחלים לך הצלחה גדולה בהמשך הדרך ומודים לך מעומק הלב”. יזרעאלי אמר: “תודה לכולם. לקהל, להנהלה, לשחקנים ולאנשי הצוות. תמיד אשאר אוהד של גליל עליון”.