קמארה, יחזקאל ואבו פרחי בהרכב של מכבי ת"א

מכבי תל אביב רוצה להוכיח שהיא אכן יצאה לדרך חדשה. אחרי ה-0:5 על הפועל חיפה שהעניק את הכרטיס לשמינית גמר גביע המדינה, הצהובים יארחו הערב (שלישי, 20:00) את עירוני טבריה במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל במטרה לצבור שלוש נקודות ולבנות מחדש מומנטום חיובי.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, אלי בלילתי, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, דניאל גולאני ופיטר מייקל.

ניצחון הליגה האחרון של מכבי ת"א היה ב-3 בדצמבר והוא הושג על הפועל חיפה (1:2). מאז, האלופה הפסידה להפועל באר שבע וסיימה פעמיים בתיקו מול הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה בליגה. בספטמבר במסגרת הסיבוב הראשון של העונה, מחזיקת הצלחת הביסה 1:4 את החבורה של אלירן חודדה.