כדורגל ישראלי

קמארה, יחזקאל ואבו פרחי בהרכב של מכבי ת"א

לקראת טבריה הערב (20:00), הבלם והקיצוני חוזרים ל-11 של לאזטיץ' שימשיך עם אותו חלוץ. גם בן הרוש, שחר ופרץ יפתחו. קלטינס וגולאני יתחילו מנגד

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב רוצה להוכיח שהיא אכן יצאה לדרך חדשה. אחרי ה-0:5 על הפועל חיפה שהעניק את הכרטיס לשמינית גמר גביע המדינה, הצהובים יארחו הערב (שלישי, 20:00) את עירוני טבריה במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל במטרה לצבור שלוש נקודות ולבנות מחדש מומנטום חיובי.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, שגיב יחזקאל, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, אלי בלילתי, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, דניאל גולאני ופיטר מייקל.

ניצחון הליגה האחרון של מכבי ת"א היה ב-3 בדצמבר והוא הושג על הפועל חיפה (1:2). מאז, האלופה הפסידה להפועל באר שבע וסיימה פעמיים בתיקו מול הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה בליגה. בספטמבר במסגרת הסיבוב הראשון של העונה, מחזיקת הצלחת הביסה 1:4 את החבורה של אלירן חודדה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */