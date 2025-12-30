אספניול הבהירה: אין כניסה לאוהדי בארסה בדרבי

אספניול הודיעה היום (שלישי) על שורת צעדי אבטחה מיוחדים לקראת הדרבי מול ברצלונה, שייערך ביום שבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון RCDE. במועדון חוששים מאווירה מתוחה במיוחד, בין היתר בשל חזרתו של ז’ואן גארסיה לאצטדיון שבו גדל, לאחר שעבר בקיץ ליריבה העירונית - מהלך שעורר כעס רב בקרב אוהדי הקבוצה.

במסגרת ההיערכות, אספניול תגברה משמעותית את מערך האבטחה, תבצע בדיקות קפדניות בכניסות ואף התקינה רשתות מאחורי שני השערים, במטרה למנוע השלכת חפצים אל כר הדשא. במועדון מודעים לכך שהאצטדיון נמצא תחת אזהרה לקראת סנקציות אפשריות, ולכן מבקשים להימנע מכל אירוע חריג.

שערי האצטדיון ייפתחו שעתיים לפני שריקת הפתיחה, מתוך ציפייה להגעת קהל רב. בנוסף, הודגש כי על פי תקנות הבטיחות, לא תותר הכנסת חפצים מסוימים: קסדות אופנוע, מזוודות, מחשבים וחפצים העלולים להיות מושלכים למגרש או כאלה שעלולים להפריע לפינוי חירום. כמו כן, לא תותר כניסה עם תיקים גדולים, תיקי ספורט או תרמילים.

אספניול הבהירה בצורה חד-משמעית כי חל איסור מוחלט על כניסת סמלים של ברצלונה לכל אזורי האצטדיון. “לא תתאפשר כניסה לאנשים הלובשים חולצות, כובעים, מניפים דגלים או נושאים כל פריט מזהה של הקבוצה האורחת”, נמסר מהמועדון, והאיסור תקף לכל האצטדיון

בנוסף, המועדון הזכיר את הסנקציות הקבועות בתקנון המשמעתי שלו. העונשים האפשריים נעים מהערות ואזהרות פרטיות, דרך שלילת חברות או מנוי לתקופה של עד חמש שנים, ועד קנסות כספיים כבדים שיכולים להגיע לטווח שבין 150 ל-650 אלף אירו, בהתאם לחומרת העבירה.

באספניול מקווים כי הצעדים המחמירים יסייעו לשמור על הסדר בדרבי הרגיש, ולהבטיח שהאירוע יתנהל בצורה ספורטיבית ובטוחה – הן על הדשא והן ביציעים.