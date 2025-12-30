יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

ר"ג פנתה לאיגוד השופטים, שהצדיק את טענותיה

האורדונים טענו לטעויות מול כפר קאסם וביקשו לפסול את מגירא, אדלר הגיב: "נמצא כי אכן בוצעו טעויות בהחלטות שיפוט קריטיות, אך אין פסילת שופטים"

|
שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

ענייני החלטות שיפוט כאלה ואחרות, נמצאות במרכזם של לא מעט משחקים בכדורגל, אך קבוצה שמתלוננת ומתבשרת על כך שצדקה בטענותיה? זה לא קורה כל יום. כך קרה במקרה של קבוצת הפועל ר"ג מהליגה הלאומית.

האורדונים, שלחו בתחילת החודש מכתב ליו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר וליו"ר הועדה המקצועית של איגוד השופטים, זיו אדלר במטרה להפסיק ולשבץ את השופט שי מגירא במשחקיהם, לאחר מה שהוגדר לפי הקבוצה כ"שורה של החלטות שיפוט בלתי סבירות" במשחק מול מ.ס כפר קאסם.

בר"ג הלינו על כרטיס אדום שלא נשלף לחובת שחקן הקבוצה היריבה בדקה ה-30, פנדל שנשרק לחובת האורחת בדקה ה-50 וכרטיס אדום (צהוב שני) שנשלף לחובת הקבוצה בדקה ה-76 ולמרבה ההפתעה, קיבלו תשובה המסכימה עם טענותיהם.

"פנייתכם נבחנה באופן יסודי. לאחר בחינה מקצועית של האירועים המרכזיים שצויינו, נמצא כי אכן בוצעו טעויות בהחלטות שיפוט קריטיות. למותר לציין כי האיגוד מצר על כל טעות קריטית בכל משחק נגד כל קבוצה", נכתב. "יחד עם האמור והגם שהשאיפה הינה להימנע מטעויות, הן מתבצעות מעת לעתה ומתוקנות רק באמצעות מערכת ה-VAR".

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

מנגד, אדלר פסל את בקשת הקבוצה שלא לשבץ את השופט במשחקי הקבוצה: "כפי שהובהר גם לכל מועדון אחר שפנה בנושא שיבוצים בכל ליגה ודרג ולגבי כל שופט, נבהיר כי שיבוצי שופטים הינו תחום בו לאיגוד עצמאות מוחלטת והמבוסס אך ורק על שיקולים מקצועיים. אין פסילת שופטים, בוודאי לא על רקע טענות מקצועיות. במידע ויש ברשותכם מידע מבוסס לגבי ניגוד עניינים ביחס לשופט שי מגירא, נבקש להעבירו לאיגוד ונתייחס בהתאם", מסר יו"ר הועדה המקצועית במכתב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */