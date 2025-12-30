פרץ מתלבט בקישור לקראת מכבי נתניה

כשהיא מעודדת משבוע מוצלח בו ניצחה את עירוני ק"ש בליגה ואת עירוני כרמיאל בגביע, הפועל פ"ת תצא מחר (רביעי, 19:30) למשחק חוץ לא פשוט מול מכבי נתניה. במועדון זוכרים היטב את הניצחון על היהלומים בסיבוב הקודם ויודעים שהקבוצה של יוסי אבוקסיס תגיע כדי לתקן את הרושם.

המאמן עומר פרץ יסבול מסגל חסר מאוד: יונתן כהן וג'וסלין טאבי יחסרו בחלק הקדמי, כאשר גם תומר אלטמן ודרור ניר עדיין לא כשירים. פרץ יחזיר להרכב את קליי שנח בגביע, כאשר צ'אפיוקה סונגה ומארק קוסטה ישלימו את החלק הקדמי.

אוראל דגני ונועם כהן, שנחו בגביע, ישובו להרכב הפותח, כאשר למאמן התלבטות אחת בקישור: מי יצוות לצידם של בוני אמיין ונדב נידם: ההתלבטות היא בין רועי דוד, שביט מזל ואפילו ג'יימס אדניי, כשההערכה היא שהראשון בסופו של דבר יפתח.

"היה חשוב לנו להרגיש שוב את טעם הניצחון ואני שמח שעשינו את זה בשני המשחקים האחרונים. אנחנו פוגשים יריבה חזקה בבית שלה, אמנם אנחנו מגיעים עם מספר חיסורים אבל אני מאמין בשחקנים שיש לנו בסגל", אמר המאמן עומר פרץ לקראת ההתמודדות מול הקבוצה בה רשם את הופעת הבכורה שלו על הקווים כמאמן.

עומר פרץ (שחר גרוס)

"למרות שיש לנו משחק חשוב גם בשבת, אנחנו מסתכלים כרגע אך ורק על המשחק הזה. בסיבוב הראשון סיימנו את המשחק מול נתניה בניצחון, ונגיע במטרה לעשות זאת שוב גם הפעם", הוסיף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד (שביט מזל), קליי, צ'אפיוקה סונגה ומארק קוסטה.