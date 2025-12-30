יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:50
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

דיווח בטורקיה: טרבזונספור במו"מ על טאבי

העניין סביב הכישרון שמושאל ממכבי נתניה להפועל פ"ת ממשיך לגדול, ובטורקיה נטען שקבוצת הפאר המקומית פתחה במגעים כשהדרישה עומדת על 3 מיליון אירו

|
ג'וסלין טאבי משתלט (ראובן שוורץ)
ג'וסלין טאבי משתלט (ראובן שוורץ)

ג’וסלין טאבי נחשב לאחד הכשרונות הגדולים בליגת העל, כשבגיל 20 בלבד הוא מושך עניין ממועדונים רבים ברחבי אירופה. מלבד סלטיק שנמצאת במו”מ, היום (שלישי) דווח בתקשורת הטורקית כי גם טרבזונספור פתחה במגעים.

על פי הדיווח של העיתונאי חסן טונסל, הסקאוטים של מועדן הפאר הטורקי סימנו את טאבי כרכש אפשרי לינואר והקבוצה פתחה במו”מ מול מכבי נתניה שמחזיקה בכרטיסו והפועל פ”ת אליה הוא מושאל. בטורקיה נטען כי הסכום שדורשים היהלומים עומד על שלושה מיליון אירו.

כפי שכבר פרסמנו בעבר, על פי מקורביו של השחקן, אין לו סעיף שחרור בחוזהו החדש בנתניה ובכל אופן, גם בית”ר טוברוק במדיה גדל, זכאית לאחוזים. טאבי, שמיוצג ע”י סוכן השחקנים סתיו חכמון, כבש השנה שני שערי ליגה ובישל עוד שניים.

בינתיים, סלטיק עדיין מתקדמת יותר מכולן במאבק על שירותיו. צילומי הקרסול שערך הקשר מחוף השנהב נשלחו לרופא של הסקוטים למטרת פענוח, כאשר לאחר מכן תתקבל החלטה אם ללכת סופית על המהלך או לא, שכן העניינים הכספיים כבר סוכמו בין מכבי נתניה לקבוצה.

