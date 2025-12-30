אחרי הקיצוץ: הפועל חיפה עתרה לבית המשפט

הפועל חיפה פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בעתירה מנהלית נגד עיריית חיפה, בעקבות החלטה דרמטית שהתקבלה החודש והובילה לקיצוץ של כ-92% בכספי התמיכה העירוניים למועדון. המשמעות: במקום סכום של כ-370 אלף שקל שהיה אמור לעבור למועדון בשנת הכספים הנוכחית, זכאית הפועל חיפה כעת ל־29,597 שקל בלבד.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אורי כהנא, תמר לוינשטיין ואבישי איפרגן, נטען כי העירייה יישמה בצורה שגויה ומהותית את תבחיני התמיכה בספורט שהיא עצמה קבעה. לטענת המועדון, מדובר בהחלטה שפוגעת באופן מיידי וקשה בעיקר במחלקות הילדים, הנערים והנוער - בניגוד מוחלט למטרות שלשמן נועדו כספי התמיכה.

בלב המחלוקת עומדת פרשנות סעיפי השכר בתבחינים. העירייה קבעה כי הפועל חיפה חרגה מתקרת השכר המותרת, לאחר שסיווגה את שכר המאמן כשכר הנהלה. לטענת המועדון, מדובר בטעות יסודית: התבחינים עצמם מבהירים כי הגבלת השכר אינה חלה על שחקנים, מתוך הבנה שמדובר באנשי מקצוע בעלי מומחיות ייחודית, ושכרם גבוה בהתאם. הפועל חיפה טוענת כי מאמן כדורגל הוא פונקציה מקצועית מובהקת – בדומה לשחקנים – ואינו בעל תפקיד ניהולי או הנהלתי.

בעתירה מצוין כי העירייה התעלמה מהמציאות המקצועית בליגת העל, מהשכר המקובל למאמנים, מהכשרות וההסמכות הנדרשות לתפקיד, מהגדרות ההתאחדות לכדורגל בישראל ומהעובדה שלמאמן אין סמכויות הנהלה. לטענת המועדון, תכלית הגבלת השכר היא למנוע משיכת כספים על ידי הנהלות, ולא לפגוע בליבת העשייה המקצועית של המועדון.

איתי רק (עמרי שטיין)

הפועל חיפה מזכירה בעתירה את מעמדה ההיסטורי והציבורי בעיר: מועדון שפועל מאז 1924, זכה באליפות, בגביע המדינה ובתארים נוספים, הצמיח שחקנים רבים לנבחרות ישראל ולנבחרות זרות, ומהווה סמל עירוני ותרבותי. תחת המועדון פועלות כיום 12 קבוצות שונות, ובהן מאות ילדים, ילדות, נערים ונערות, כאשר הדגש הוא גם על חינוך, שוויון, דו-קיום ופעילות קהילתית בעיר חיפה.

לאור כל זאת, מבקשת הפועל חיפה מבית המשפט לבטל את החלטת העירייה, להורות על תיקון יישום התבחינים והשבת סכום התמיכה המקורי לשנת 2025. בנוסף, דורש המועדון לחייב את עיריית חיפה בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין.

כעת הכדור עובר לבית המשפט, שיידרש להכריע האם מאמן כדורגל הוא אכן “פונקציית הנהלה”, כעמדת העירייה – או איש מקצוע מובהק, כפי שטוענת הפועל חיפה, טענה שעשויה להשפיע לא רק על המועדון האדום מהכרמל, אלא גם על אופן חלוקת התמיכות למועדוני ספורט נוספים ברחבי הארץ.