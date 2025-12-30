יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:50
ליגת העל לנשים 25-26
2910-4711מ.ס. קרית גת1
276-2810הפועל בנות קטמון2
1618-2111אסא ת"א3
1415-1810מכבי חולון4
1216-1610מכבי כשרונות חדרה5
922-1410הפועל רעננה6
542-1011מ.כ. רמת השרון7
434-911פנתרות אשדוד8

מ.כ רמת השרון הורדה ליגה ופעילותה הופסקה

קבוצת הנשים מליגת העל ספגה עונש כבד בעקבות שורה של עבירות תקנוניות חמורות: "ניסיון לרמות את מוסדות ההתאחדות". הפרשה נחשפה ב"שיחת היום"

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

דרמה בכדורגל הנשים: קבוצת מ.כ רמת השרון הורדה על ידי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות בכדורגל לליגה השנייה, ופעילותה הופסקה בגין שורה ארוכה של עבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים. זאת בהמשך לחשיפת הפרשה ב"שיחת היום" ב-ONE. בנוסף, המועדון ספג קנס כספי על סך 50,000 ש”ח.

הדיין הראשי, עו”ד ישראל שמעוני, הרשיע את הקבוצה בעבירות על תקנוני הרישום, הבקרה והתקנון הרפואי בנסיבות מחמירות. על פי פסק הדין, המועדון רשם שחקניות באופן פיקטיבי מבלי שחתמו על חוזה או עברו בדיקות, כשרבות מהן כלל לא ידעו שהן רשומות בקבוצה.

הדיין הבהיר כי אלמלא מעשי המרמה, הקבוצה לא הייתה מקבלת אישור לפתוח את העונה כלל. “עסקינן במסכת שיטתית של מעשים חמורים של זיוף”, כתב שמעוני בהחלטתו, “על מנת שהנאשמת לא תצא נשכרת בעוולתה, אני מפסיק לאלתר את פעילותה”.

שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)

גם המנהל בפועל של הקבוצה, ליאור סילוק, ספג עונש קשה. למרות שטען כי לא היה מעורב באופן ישיר, בית הדין קבע כי הוא ייצג את הקבוצה מול הבקרה והיה מודע למתרחש או “עצם את עיניו בחוזקה”. כתוצאה מכך, סילוק הורחק מכל פעילות עד לתום עונת 2026/27. הדיין קבע כי התנהלותם של המועדון וסילוק הייתה בצורה של “ניסיונות לרמות את מוסדות ההתאחדות”.

כתוצאה מהורדת הליגה, כל תוצאותיה של רמת השרון העונה בליגת העל לנשים בוטלו. בכך, הקבוצות שאיבדו מולה נקודות ירוויחו מההפקר, כשהיא הספיקה ב-11 מחזורים לנצח משחק אחד ולסיים בתיקו בשני משחקים.

דן רוק, חבר המועצה מסיעת באה בטוב ברמת השרון, אמר: “עמותות הכדורגל ברמת השרון, ובייחוד עמותת כדורגל הנשים, התנהלו בשנים האחרונות בכשל ניהולי חמור, אי סדרים עמוקים והתנהלות בלתי נסבלת שעלו כדי חשדות חמורים. במשך שנה וחצי, כחבר מועצת העיר, יחד עם חברי לסיעה התרענו שוב ושוב ונאבקנו בנחישות כדי לעצור את הסחף הזה. במקום לבדוק, לתקן ולנקות אורוות בחרו גורמים בעולם הכדורגל, בגיבוי ראש העירייה, לתקוף, להשתיק ולטייח.

“הניסיון לחסל ביקורת נכשל. החלטות בית הדין לכדורגל ופעולת התובע הוכיחו שהמאבק היה מוצדק ושהאמת לא ניתנת לקבורה. חבל שזה המחיר, אך זהו צעד הכרחי. אני מאמין שבעתיד הקרוב עמותות הכדורגל ינוהלו בידיים נקיות, ובשיתוף פעולה אמיתי עם מועצת העיר נחזיר את הספורט ברמת השרון למקום הראוי לו”.

