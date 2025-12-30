טוטנהאם וקריסטל פאלאס סיכמו על מעבר ג'ונסון

הקיץ האחרון היה סוער עבור מנור סולומון. ביום האחרון של חלון ההעברות עסקה להשאלתו לקריסטל פאלאס כבר הייתה סגורה, אך לבסוף הוכשלה על ידי טוטנהאם, והוא הצליח למצוא את דרכו לוויאריאל הספרדית בדקה ה-90 של החלון. כעת, נראה כי הקבוצות יבצעו עסקה ביניהן על שחקן כנף, אך זה לא יהיה הישראלי.

דייויד אורנשטיין מה”את’לטיק” דיווח היום (שלישי) כי קריסטל פאלאס וטוטנהאם הגיעו לסיכום על מעברו של ברנאן ג’ונסון, שחקן כנף שמאל שאמור למלא את העמדה שבה היה מחסור משמעותי לנשרים העונה.

על פי הדיווח, הצדדים הגיעו להסכמה על תשלום סביבות 35 מיליון ליש”ט עבור השחקן. למרות זאת עדיין דרושה הסכמתו של הוולשי, שזוכה לעניין מקבוצות נוספות לקראת חודש ינואר.

בעבר התארח אביו של מנור סולומון, יוסי סולומון, בתוכנית “שיחת היום” וסיפר על נפילת העסקה: “הכול היה סגור. פתאום טוטנהאם שינתה את הדרישות הכספיות, לא יודע מה. דניאל לוי רצה לסגור חשבון עם קריסטל פאלאס על הגב של מנור, החלון נסגר ואז פתאום הודיעו לו שזה לא יוצא לפועל העסקה”.