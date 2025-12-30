יום שלישי, 30.12.2025 שעה 14:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

טוטנהאם וקריסטל פאלאס סיכמו על מעבר ג'ונסון

לאחר שהתרנגולים הכשילו בקיץ את מעברו של מנור סולומון, כעת הם הגיעו להסכם עם הנשרים על מכירת שחקן כנף, ברנאן ג'ונסון, בעברו כ-35 מיליון ליש"ט

|
ברנאן ג'ונסון (IMAGO)
ברנאן ג'ונסון (IMAGO)

הקיץ האחרון היה סוער עבור מנור סולומון. ביום האחרון של חלון ההעברות עסקה להשאלתו לקריסטל פאלאס כבר הייתה סגורה, אך לבסוף הוכשלה על ידי טוטנהאם, והוא הצליח למצוא את דרכו לוויאריאל הספרדית בדקה ה-90 של החלון. כעת, נראה כי הקבוצות יבצעו עסקה ביניהן על שחקן כנף, אך זה לא יהיה הישראלי.

דייויד אורנשטיין מה”את’לטיק” דיווח היום (שלישי) כי קריסטל פאלאס וטוטנהאם הגיעו לסיכום על מעברו של ברנאן ג’ונסון, שחקן כנף שמאל שאמור למלא את העמדה שבה היה מחסור משמעותי לנשרים העונה.

על פי הדיווח, הצדדים הגיעו להסכמה על תשלום סביבות 35 מיליון ליש”ט עבור השחקן. למרות זאת עדיין דרושה הסכמתו של הוולשי, שזוכה לעניין מקבוצות נוספות לקראת חודש ינואר.

בעבר התארח אביו של מנור סולומון, יוסי סולומון, בתוכנית “שיחת היום” וסיפר על נפילת העסקה: “הכול היה סגור. פתאום טוטנהאם שינתה את הדרישות הכספיות, לא יודע מה. דניאל לוי רצה לסגור חשבון עם קריסטל פאלאס על הגב של מנור, החלון נסגר ואז פתאום הודיעו לו שזה לא יוצא לפועל העסקה”.

