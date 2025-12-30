מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים ב-11 בינואר

ליגת ווינר סל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ומתקרבים לאט לאט למאני טיים, כאשר כרגע יש קבוצה אחת שמושלמת והיא הפועל תל אביב, אבל הכל פתוח. בינתיים, במנהלת פרסמו את שיבוץ המשחקים למחזור ה-13, שינעל את הסיבוב הראשון, בשבוע הבא, ובמוקד מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים.

שתי הפיינליסטיות, שלא זכו להניף את האליפות בגלל הביטול שלה אחרי המלחמה עם איראן, ייפגשו ביום ראשון, ב-11 בינואר בשעה 21:05 בהיכל מנורה מבטחים, כאשר הצהובים יארחו. הפועל ת”א תשחק אצל רמת גן באותו יום ב-18:35.

הפועל העמק תשחק נגד חולון ביום רביעי, 31 בדצמבר ב-18:40, ביום חמישי 8 בפברואר ייפגשו גליל עליון וב”ש/דימונה, ביום שבת 10 בינואר הרצליה תארח את נס ציונה וביום שני, 12 בינואר, יהיו שני משחקים: נתניה נגד קריית אתא ב-18:35 ורעננה נגד ראשון לציון ב-20:55.