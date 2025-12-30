יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים ב-11 בינואר

שתי הפיינליסטיות מאשתקד ישחקו במנורה ביום ראשון ב-21:05, הפועל ת"א תתארח אצל רמת גן באותו יום ב-18:35. וגם: מתי הפועל העמק נגד הפועל חולון?

|
יובל זוסמן מול רומן סורקין (רועי כפיר)
יובל זוסמן מול רומן סורקין (רועי כפיר)

ליגת ווינר סל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ומתקרבים לאט לאט למאני טיים, כאשר כרגע יש קבוצה אחת שמושלמת והיא הפועל תל אביב, אבל הכל פתוח. בינתיים, במנהלת פרסמו את שיבוץ המשחקים למחזור ה-13, שינעל את הסיבוב הראשון, בשבוע הבא, ובמוקד מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים. 

שתי הפיינליסטיות, שלא זכו להניף את האליפות בגלל הביטול שלה אחרי המלחמה עם איראן, ייפגשו ביום ראשון, ב-11 בינואר בשעה 21:05 בהיכל מנורה מבטחים, כאשר הצהובים יארחו. הפועל ת”א תשחק אצל רמת גן באותו יום ב-18:35.

הפועל העמק תשחק נגד חולון ביום רביעי, 31 בדצמבר ב-18:40, ביום חמישי 8 בפברואר ייפגשו גליל עליון וב”ש/דימונה, ביום שבת 10 בינואר הרצליה תארח את נס ציונה וביום שני, 12 בינואר, יהיו שני משחקים: נתניה נגד קריית אתא ב-18:35 ורעננה נגד ראשון לציון ב-20:55.

