במקום דוניו: לבאן קוטליה קרוב לחתום בעכו

הפועל עכו מתחזקת: ל-ONE נודע לראשונה שהקבוצה מהצפון קרובה להחתמת חלוץ חדש, שיחליף את גודסוויי דוניו שעזב ומדובר בשחקן התקפה שמוכר לכדורגל הישראלי.

החלוץ לבאן קוטליה אמור לחתום היום (שלישי) על חוזה עד תום העונה, כשעבורו תהיה זו קדנציה נוספת בישראל אחרי שכבר שיחק בהפועל ת״א, הפועל אום אל פאחם ובסקציה נס ציונה בעבר.

הגאורגי בן ה-36 יגיע מסמטרדיה מהליגה השנייה במולדתו, כאשר מאז עזב את הקבוצה מהשפלה, שיחק גם באלשקרט הארמנית ובדינמו טביליסי המקומית. קוטליה שיחק עם האדומים בליגת העל ואף סייע לאחר מכן לנס ציונה לטפס לליגת העל. בעברו, זכה עם טביליסי באליפות המקומית בסוף העשור הקודם.