יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

במקום דוניו: לבאן קוטליה קרוב לחתום בעכו

פרסום ראשון: הצפוניים קרובים למציאת מחליף עבור גודסוויי דוניו, כאשר מדובר בחלוץ הגאורגי ששיחק בעברו בהפועל ת"א, א.א פאחם ובסקציה נס ציונה

|
לבאן קוטליה (איציק בלניצקי)
לבאן קוטליה (איציק בלניצקי)

הפועל עכו מתחזקת: ל-ONE נודע לראשונה שהקבוצה מהצפון קרובה להחתמת חלוץ חדש, שיחליף את גודסוויי דוניו שעזב ומדובר בשחקן התקפה שמוכר לכדורגל הישראלי.

החלוץ לבאן קוטליה אמור לחתום היום (שלישי) על חוזה עד תום העונה, כשעבורו תהיה זו קדנציה נוספת בישראל אחרי שכבר שיחק בהפועל ת״א, הפועל אום אל פאחם ובסקציה נס ציונה בעבר.

הגאורגי בן ה-36 יגיע מסמטרדיה מהליגה השנייה במולדתו, כאשר מאז עזב את הקבוצה מהשפלה, שיחק גם באלשקרט הארמנית ובדינמו טביליסי המקומית. קוטליה שיחק עם האדומים בליגת העל ואף סייע לאחר מכן לנס ציונה לטפס לליגת העל. בעברו, זכה עם טביליסי באליפות המקומית בסוף העשור הקודם.

