ויטיניה: אינייסטה ומודריץ' תמיד היו ההשראה שלי

ביום ראשון נערך טקס ה-’Globe Soccer’ לשנת 2025 בדובאי, בו ויטיניה מפ.ס.ז’ נבחר לקשר הטוב ביותר בעולם. לאחר זכייתו הוא התראיין ל’מארקה’ ושיתף את התחושות אחרי העונה המעולה שעברה עליו, מהו סוד ההצלחה של קבוצתו, מאילו אגדות הוא שואב השראה ומה לדעתו הסיכויים של פורטוגל לזכות במונדיאל.

ויטיניה נשאל מאיזה שחקן הוא שואב השראה וענה: “ללא ספק אינייסטה תמיד היה מעל כולם! אני אוהב לראות את סגנון המשחק שלו ושל לוקה מודריץ’, שניהם תמיד היוו מודל לחיקוי עבורי”. כשנשאל לגבי הסיכויים במונדיאל ענה: “לפורטוגל יש נבחרת טובה מאוד, אנחנו אחת הפייבוריטיות”.

כזכור, הקפיצה ברמה של הקשר בן ה-25 הייתה בולטת במיוחד בשנה החולפת, בלב המגרש של המכונה המשומנת שיצר המאמן, לואיס אנריקה, הצליח ויטיניה לשמש כמנוע הבלתי מעורער של הצרפתים. פ.ס.ז’ הצליחה לגרוף שישה תארים בשנה האחרונה מתוך שבעה בהם התמודדה כאשר הפסד התואר היחיד קרה בגמר המונדיאל למועדונים שם הייתה זו צ’לסי שהצליחה לנצח 3:0 ולמנוע עונה מושלמת של הפאריסאים.

אנדרס אינייסטה, "תמיד היה מעלם כולם" (IMAGO)

במהלך הראיון שיתף הקשר כי לטעמו סוד ההצלחה של פ.ס.ז’ היא הידיעה שהקבוצה במקום הראשון מעל הכל: “בפ.ס.ז’ אין שחקן הכרחי, אנחנו נשארים תחרותיים למרות החיסורים שלנו”. משפט שאולי רומז על ההבדל מהכישלון לזכות בתואר ליגת האלופות במשך השנים האחרונות כאשר הקבוצה הובלה על ידי קיליאן אמבפה ושאר כוכבים שהגיעו בסכומי כסף אסטרונומיים אך נותרו ללא הצלחה. ויטיניה הוסיף: “כמובן שהיה לנו גם מזל ברגעים מכריעים, אבל בשביל לקבל מזל צריך לעבוד ואנחנו קבוצה שעובדת קשה ונמשיך לעבוד קשה”.