דקה 33: ארסנל - אסטון וילה 0:0

משחקי חג המולד בליגה האנגלית ממשיכים בכל הכוח, כשבשעה זו שישה מפגשים משוחקים במקביל במסגרת המחזור ה-19, כשאחד מהם מסקרן במיוחד, כשהמוליכה ארסנל מארחת את אסטון וילה השלישית לקרב צמרת. גם מנצ’טסר יונייטד משחקת כשהיא מארחת את וולבס, צ’לסי פוגשת את בורנמות’, ניוקאסל יוצאת למשחק חוץ מול ברנלי, ווסטהאם מארחת את ברייטון ונוטיגהאם פורסט ואברטון מתמודדות אחת מול השנייה.

ארסנל – אסטון וילה 0:0

איזה משחק אנחנו מקבלים באצטדיון האמירויות. התותחנים, שמוליכים את טבלת הפרמייר ליג, רוצים להישאר בפסגה גם בתום המחזור הזה. מנגד, החבורה של אונאי אמרי סופרים לא פחות מ-11 ניצחונות רצופים בליגה, והם במקום השלישי, מרחק 3 נקודות בלבד מיריבתה. הקבוצה מברמינגהאם רוצה להצהיר כוונות שהעונה היא מכוונת עד הסוף. במחזור האחרון ארטטה וחניכיו רשמו ניצחון לא משכנע במיוחד, כשגברו 1:2 על ברייטון, בעוד שווילה השיגה שלוש נקודות גדולות אחרי 1:2 מול צ’לסי בסטמפורד ברידג’.

מנצ’סטר יונייטד – וולבס 0:1

השדים האדומים מגיעים למפגש מול נועלת הטבלה לאחר ניצחון 0:1 חשוב על ניוקאסל בבוקסינג דיי, כשסוף סוף נראה שרובן אמורים יצא מעט מהקיבעון והקבוצה משחק שונה וטוב יותר. יונייטד נמצאת כבר במקום השישי והיא נמצאת חזק במאבק על אירופה, ו-3 נקודות עשויות להעלות אותה עד למקום הרביעי. מנגד, הזאבים רק מחכים שהעונה תסתיים והם כבר מתכוננים לצ’מפיונשיפ בשנה הבאה, כשלזכותם שתי נקודות בלבד, ואם הם לא יספקו הפתעה באולד טראפורד, הם יסיימו סיבוב שלם ללא ניצחון ליגה אחד.

דקה 27, שער! מנצ׳סטר יונייטד עלתה ל-0:1: פריצה יפה של דורגו השאירה את הכדור לזירקזי, שביצע חצי סיבוב ובעט כדור שהוסט בדיפלקשן ונכנס פנימה.

צ’לסי – בורנמות’ 2:2

הבלוז פתחו את העונה נהדר ואף לפרקים היה נראה שהם יכולים לאתגר את ארסנל וסיטי ולקחת חלק במרוץ האליפות, אך מאז הם איבדו גובה ונראה שהעונה הכחולים יתרכזו במאבק על הכרטיס לליגת האלופות. החבורה של אנצו מארסקה רושמת ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקי הליגה האחרונים, והם התדרדרו עד למקום החמישי בטבלה. מהצד השני, גם בורנמות’ פתחה את העונה מצוין, אך תשעה משחקים ללא ניצחון הורידו אותה עד למקום ה-15, והיא מסתבכת בקרבות התחתית.

דקה 6, שער! בורנמות׳ עלתה ל-0:1: דייויד ברוק נגח למסגרת, סאנצ׳ס הדף את הכדור הראשון, הריבאונד הגיע לברוקס שמקרוב בעט פנימה.

דקה 15, שער! צ׳לסי חזרה ל-1:1: פתיחה מטורפת. הבלוז איזנו כשקול פאלמר בעט מהנקודה הלבנה פנימה.

דקה 23, שער! צ׳לסי עלתה ל-1:2: אלחנדרו ג׳ראנצ׳ו מצא את אנסו פרננדס ברחבה, האחרון שלח פצצה לחיבורים והשלים מהפך בשער ענק.

דקה 27, שער! בורנמות׳ איזנה ל-2:2: איזה משחק משוגע! הוצאת חוץ ארוכה של סמניו הגיע אל ג׳סטין קלייברט שמצא את הרשת בדרך לשוויון.

ברנלי – ניוקאסל 2:1

המארחת מגיעה להתמודדות מהמקום ה-19 בטבלה, כשהיא רחוקה שש נקודות מחוף מבטחים. ברנלי לא ניצחה מחודש אוקטובר, אז גברה 2:3 על וולבס, שנועלת את הטבלה ולזכותה שתי נקודות בלבד. מן העבר השני, החבורה של אדי האו מתקשה העונה עם שתי מסגרות, ולמרות התקציב הגבוה שלה היא נמצאת במקום ה-14 בלבד, כשניצחון הליגה האחרון שלה היה מול אותה ברנלי, לפני כמעט חודש.

דקה 2, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: גורדון מצא את ג׳ואלינטון שמקרוב בעט מהאוויר פנימה.

דקה 7, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: פתיחה אדירה למגפייז. יוהן וויסה ניצל ערבובייה ברחבה וכבש מקרוב.

דקה 23, שער! ברנלי צימקה ל-2:1: ארמנדו ברויה נגח אל ג׳וש לאורנט שבעט מהאוויר לפינה וכבש שער ענק.

ווסטהאם – ברייטון 1:2

הפטישים מחפשים לצאת מהבוץ אליו שקעו, כשהם נמצאים מתחת לקו האדום, במרחק חמש נקודות מפורסט שמדורגת מעליה. גם החלפתו של גרהאם פוטר בנונו אספריטו סנטוס לא עזרה לקבוצה מלונדון, שרושמת כבר שלושה הפסדים רצופים. מנגד, השחפים מבלים עוד עונה במרכז הטבלה כשהם דיי רחוקים ממאבקי התחתית. ברייטון תקווה להשיג ניצחון ראשון בחודש נובמבר ולשפר עמדות בקרב על אירופה.

דקה 10, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:1: פאקטה מצא את בואן בכדור ארוך, האחרון מול השוער בעט פנימה.

דקה 32, שער! ברייטון חזרה ל-1:1: דני וולבק כבש מהנקודה הלבנה והחזיר את האורחת למשחק.

דקה 36 – וולבק יכול היה להשלים צמד מהנקודה הלבנה, אך בעט פנדל רע למשקוף והחטיא.

דקה 45+4, שער! ווסטהאם עלתה ל-1:2: לוקאס פאקטה כבש מהנקודה הלבנה.

נוטיגהאם פורסט – אברטון 1:0

שון דייץ’ וחניכיו רוצים לקטוע את רצף שני ההפסדים שלהם, ולפתוח פער על ווסטהאם וברנלי שרוצות מהמקומות המובילים לירידת ליגה. במשחק האחרון, פורסט נתנה פייט מרשים למנצ’סטר סיטי, אך לבסוף נכנעה 2:1 משער בדקה ה-83. מהצד השני של המתרס, הקבוצה של דייויד מויס לא ניצחה כבר שלושה משחקים, מאז שגברה 0:3 על יריבתה הערב, והיא רוצה לחזור למסלול ולהראות שהיא יכולה להאיבק על הכרטיס לאירופה העונה.

דקה 19, שער! אברטון עלתה ל-0:1: דויט מקנייל מצא את ג׳יימס גארנר שכבש ונתן יתרון לאורחת.