יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

היורוליג קנסה את מכבי תל אביב ב-10,000 אירו

אחרי קבלת הפנים שהצהובים סידרו לוולנסיה ובעיקר למאמן שלה מרטינס, בליגה החליטו להעניש את המועדון עם קנס: "קריאות ישירות נגד ולנסיה ומאמנה"

|
פדרו מרטינס (רדאד ג'בארה)
פדרו מרטינס (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב נמצאת ברצף מדהים ובתקופה נהדרת בסך הכל, והרבה קרדיט אפשר לתת לחזרת המשחקים לישראל. רק שבאחד המשחקים שהתקיימו כאן, בו הצהובים גברו על ולנסיה בתום מותחן, היה אירוע מעט פחות נשים מבחינת הספרדים והיום (שלישי) הקבוצה הישראלית נענשה על כך.

ביורוליג הוציאו הודעה רשמית בה הם מודיעים שמכבי תל אביב נקנסה ב-10,000 אירו, זאת על האירועים שהתרחשו במשחק נגד ולנסיה, שהיה לפני כשבועיים. כזכור, ולנסיה ומאמנה פדרו מרטינס הגיעו לארץ אחרי שיצאו נגד ישראל, והתקבלו כאן עם קבלת פנים די חמה.

בהודעה נרשם: “על מכבי תל אביב נגזר קנס של 10,000 אירו בעקבות קריאות פוגעניות שהופנו ישירות לעבר ולנסיה ולמאמן הראשי שלה, פדרו מרטינס, במשחק שהתקיים בין מכבי תל אביב לוולנסיה, זאת בהתאם לתקנון של היורוליג”.

