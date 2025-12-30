יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3413-2815הפועל ת"א1
3012-3114מכבי חיפה2
2925-4415מכבי נתניה3
2916-3215מכבי ת"א4
2721-3015מכבי פ"ת5
2719-2615הפועל ב"ש6
2626-3216הפועל פ"ת7
2527-2715בית"ר ירושלים8
2315-2015בני יהודה9
2122-2215מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1823-2615הפועל כפ"ס12
1725-2714הפועל רעננה13
1531-1915הפועל ראשל"צ14
1235-1415מכבי הרצליה15
1039-2815הפועל רמה"ש16
1036-1515הפועל חיפה17
443-1815הפועל עכו18

קפטן מכבי חיפה בנוער: אתה שופט בושה וחרפה

ביה"ד המשמעתי קבע כי שחקן הירוקים, נבות רטנר, שיצא מאוכזב מה-1:1 מול מכבי נתניה, ייאלץ להישאר ביציע בשני המשחקים הבאים, רגע לפני הפלייאוף

|
נבות רטנר עם הכדור (רועי כפיר)
נבות רטנר עם הכדור (רועי כפיר)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תיאלץ להתמודד ללא הקשר 6 שלה, נבות רטנר, שמצא עצמו מסנן לעברו של שופט המשחק אורי קיף, מילים לא במקום, במה שהביא להוצאת הכרטיס האדום לעברו. המקרה קרה בתום ההתמודדות בין מכבי חיפה למכבי נתניה במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל לנוער, משחק שנערך ביום שבת האחרון והסתיים ב-1:1.

רטנר, הקפטן בן ה-18, מסיבה שאיננה ברורה, לאחר לחיצת ידו של אורי קריף בסיום ההתמודדות, סינן לעברו של השופט כפי שמצויין בדו"ח: "רק שתדע שאתה שופט בושה וחרפה". רטנר, בהחלטה מקצועית מצד איתי מרדכי וצוותו, קיבל את סרט הקפטן בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה, על חשבון דניאל דרזי.

דו"ח השופט הגיע לאגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל וזה התגלגל לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, שם נקבע כי רטנר אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק". העונש (ענישה קצובה): הרחקה בפועל משני משחקי הקבוצה. כלומר, רטנר יפספס את בני יהודה ת"א, במסגרת מחזור הליגה הקרוב (3.1) וכן את הפועל עכו במחזור שינעל את הסיבוב הראשון, לפני הפלייאוף.

נבות רטנר בין שחקני הנוער של ראשון לציון (רועי כפיר)נבות רטנר בין שחקני הנוער של ראשון לציון (רועי כפיר)

רטנר הוא גם שחקן נבחרת ישראל עד גיל 19, שם רשם בספטמבר/אוקטובר 2025 חמישה משחקים, הן במשחקי ידידות תחת נבחרת נוער א' והן במשחקי מוקדמות אליפות אירופה בשנתון 2007. 15 משחקים העונה מאחוריו בקבוצת הנוער, כולל שער אחד, כשבעונה החולפת התכבד רק בתשעה משחקים (במרביתם עלה מהספסל).

רטנר גדל במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, שם החל לשחק כדורגל בנובמבר 2014. לאחר חמש שנים רצופות, ב-02/07/2019 עבר למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, לקבוצת ילדים ב', אלא ששיחק עם שנתון הגדול ממנו בשנה. לאחר ארבע שנים הגיע למכבי חיפה, שם משחק זו שנה שלישית. לאחרונה, פורסם ב-ONE כי לצ'ה האיטלקיה פנתה לגביו.

דו"ח השופט, אותו כתב אורי קריף, כפי שציין בתום ההתמודדות בין מכבי חיפה למכבי נתניה: "בסיום המשחק, שחקנה וקפטן קבוצת מכבי חיפה נבות רטנר, ניגש אליי ללחוץ את ידי. לאחר לחיצת היד, סינן לעברי, בציניות מזלזלת, ‘רק שתדע שאתה שופט בושה וחרפה’. על כן, נאלצתי להרחיקו בכרטיס אדום, בגין העלבת שופט המשחק".

