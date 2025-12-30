יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"הערב משחק העונה שלנו, לא הזדמנות אחרונה"

מנכ"ל ריינה אחמד ג'אבר דיבר ב"שיחת היום" על מצב הקבוצה ("מקווים לקחת 3 נקודות ולפתוח את הליגה מחדש") וספר ("מאמינים שתוך שבועיים הוא חוזר")

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה עוברת עונה לא קלה ועושה רושם שהקבוצה בדרך לירידה אל הליגה הלאומית, אך כל עוד יש סיכוי היא תילחם עם כל מה שיש לה כדי לבצע מסע הישארות מרשים מאוד. בינתיים, מנכ”ל המועדון, אחמד ג’אבר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על שלל הנושאים המעניינים סביב הצפוניים.

איך אתם מגיעים הערב למשחק. אם היום אתם לא מנצחים אתם יכולים להתכונן לליגת הלאומית.
”מסכים עם זה שזה משחק עונה שלנו, לא מסכים שזה משחק ההזדמנות האחרונה. התקווה שלנו היא לקחת שלוש נקודות כי אז נוכל לפתוח את הליגה מחדש”.

אילו הכנות מיוחדות עשיתם?
”ההכנה הכי טובה שלנו היה המשחק ביום שישי (גביע המדינה). החזרנו את הטעם של ניצחון למועדון ולסגל, ושמרנו של שער נקי בפעם הראשונה העונה. מקווים שנרגיש את זה גם היום על כר הדשא”.

סעיד בסול ערך שיחות עם השחקנים?
”הייתה לנו ארוחת גיבוש ביום ראשון, הוא עושה הכל כדי שנוכל לחזור למסלול, מקווה שזה יעזור”.

סעיד בסול (רדאד גסעיד בסול (רדאד ג'בארה)

כמה קהל צפוי להגיע הערב?
”תלוי במזג אוויר, וגם בגלל שזה תקופת חגים. עד עכשיו הם מפתיעים אותנו גם בכמויות וגם בעידוד וברשתות החברתיות. הם עדיין תומכים ולא מעבירים ביקורת. מקווים לא לאכזב את הקהל”.

מבחינת הסגל כולם עומדים לרשותכם?
”זה טורבו מורחק וספר עדיין פצוע”.

מה עם ספר?
”בנינו עליו, הוא שחקן שמאוד משדרג. הוא חזר לארץ אתמול והוא יחזור להתאמן עם הקבוצה, מאמינים שתוך שבועיים הוא יחזור”.

מה להערכתך תהיה התוצאה הערב?
”מקווה מאוד שננצח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */