ליגה לאומית לנוער צפון
מרשים: קריית ים ניצחה 0:4 את בני סכנין בנוער

המחזור ה-13 בליגה הלאומית לנוער צפון: הפועל חדרה מובילה הטבלה בפער של ארבע נקודות מהצפוניים שהפתיעו את מי שירדה בתום העונה החולפת מליגת העל

מ.ס קריית ים (באדיבות המועדון)
מ.ס קריית ים (באדיבות המועדון)

המחזור ה-13 בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון מאחורינו והטבלה ממשיכה להפתיע בכל פעם מחדש. הפועל חדרה, המוליכה, רשמה 0:4 מוחץ על בית"ר טוברוק, כשבאותה התוצאה ניצחה מ.ס. קריית ים את בני סכנין, מה שהביא למהפך במקום השני. עירוני טבריה ניצחה 1:3 את הפועל בית שאן, שנשארת במקום האחרון ללא ניצחון ליגה עדיין. עוד השיגו ניצחונות: עירוני נשר, מ.כ. נוה יוסף, מכבי צור שלום והפועל אום אל פאחם. צעירי כפר כנא הייתה לקבוצה חופשית.

הפועל חדרה – בית"ר טוברוק 0:4

שחקניו של מיכאל דיין ממשיכים ביכולת הטובה שלהם מהשבועות האחרונות ומשיגים ניצחון שלישי ברציפות. חדרה השיגה את ניצחונה ה-10 העונה כשלרשותה כבר 31 נקודות, עם כמות השערים הגבוהה בליגה (48). עמית סימן טוב התכבד בצמד, נועם שמש הקפטן וכריסטיאן נדקי השלימו. טוברוק התרחקה עד כדי תשע נקודות מיריבתה שבמקום הראשון. מה גם שטוברוק מתקשה במשחקי הבית שלה, עם ניצחון בודד. 

הפועל חדרה (באדיבות המועדון)הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

בני סכנין – מ.ס. קריית ים 4:0

סכנין הובסה בבית, אין דרך אחרת לתאר זאת. הקבוצה של רשיד טרביה בהפסד הליגה השני שלה, מול שחקניו של קיקו כהן. קריית ים הייתה עדיפה וחזרה הביתה עם שלוש נקודות ועלייה על חשבון המארחת למקום השני. קריית ים הגיעה למשחק עם איליה פוטקין, שגם הבקיע את שערו ה-12 בכל המסגרות. לחגיגה הוסיפו עידן מריומה (צמד) ויוני ביתן. קריית ים נשארת היחידה בליגה שהפסידה רק פעם אחת וספגה הכי מעט שערים – 11 בלבד.

עירוני טבריה – הפועל בית שאן 1:3

ניצחון שישי במספר לחבורה של כפיר בן דוד. הפעם, מול נועלת הטבלה, שנמצאת במצב רע מאוד ובדרך הבטוחה לליגה הארצית, אחרי שנתיים. עמית סארה, מלך שערי טבריה, ממשיך לכבוש, כך גם סגנו בטבלת השערים של המקומיים, נריה חדד. לחגיגה הוסיף רג’ב עיסא. לבית שאן צימק התוצאה איתי אברהם בבעיטת עונשין מדויקת לשערו של רוי אילוק.

עירוני טבריה (באדיבות המועדון)עירוני טבריה (באדיבות המועדון)

עירוני נשר – הפועל עפולה 1:2

זה משחק שלישי ששחקניו של אסף בוסקילה עומדים איתן מול היריבה, אחרי שתחילת העונה נפתחה עם הפסדים צורמים שלא זכורים שנים במועדון כדוגמת 8:2 לנווה יוסף ו-8:1 לחדרה. מנגד, הפועל עפולה נשארת לה מתחת לקו האדום, כשרק נקודה אחת מפרידה בינה לבין מכבי אחי נצרת, צעירי כפר כנא ומכבי עירוני קריית אתא. אליה פרץ ויהונתן וקנין הבקיעו למקומיים, אהוד פרטוק הבקיע מנגד, בשער שקבע 0:1 עד לדקה ה-72 להתמודדות, לפני המהפך. נשר בניצחון ביתי ראשון לעונה.

עירוני נשר (באדיבות המועדון)עירוני נשר (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת – מ.כ. נוה יוסף 4:0

ניצחון גדול לחבורה של אבי כהן, מה שקובע כי הם בשוויון נקודות בצמרת עם בית"ר טוברוק, כשלשתי הקבוצות 22 נקודות. נוה יוסף מוכיחה כי היא קבוצה עיקשת וחזקה בחוץ, עם הגנת ברזל, לאחר שספגה רק ארבעה שערים מתוך כל 27 השערים שספגה עד כה במשחקי החוץ שלה. אילעי לוי התכבד בצמד שערים, דניס סמבאטיב וניזאר חאג’ השלימו. אחי נצרת נשארת בחלקו התחתון של הטבלה עם ניצחון בודד, לצד שש תוצאות תיקו ושישה הפסדים.

הפועל אום אל פאחם – הפועל נוף הגליל 0:1

ניצחון יקר ערך למקומיים, שמרחיק אותם במעט מהתחתית הבוערת, זאת בזכות שער של אמיר צידאוי בדקה ה-69 להתמודדות. נוף הגליל נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה 85, זאת לאחר שעידו בורוס ראה כרטיס אדום נשלף לעברו. מדובר בשער חמישי בלבד, מתוך 10 בסך הכל, במשחקי הבית של אום אל פאחם, שכך או כך חסרה חלוץ שיכריע משחקים בצורה יותר מרשימה, הרי שמדובר בקבוצה השנייה בליגה שהבקיעה הכי מעט שערים אחרי הפועל בית שאן, נועלת הטבלה.

מכבי צור שלום – מכבי עירוני קריית אתא 0:2

דרבי הקריות שייך לקריית ביאליק. המגרש בצור שלום אירח דרבי מסקרן, אלא שללא הפתעה של ממש, המקומיים רשמו 0:2 בזכות שערים של שריף סולימן ואיברהים גדיר. הקבוצה של עמית חיימוביץ’ במצב לא מזהיר כלל בטבלה, כשלרשותה תשע נקודות בלבד, רק נקודה אחת מעל הקו האדום. צור שלום עם ניצחון ליגה חמישי העונה.

מ.ס. צעירי כפר כנא הייתה לקבוצה החופשית השבוע.

