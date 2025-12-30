יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"מחפשים מועדון מוביל לפרויקט לזכרו של איתי"

משפחתו של איתי מרציאנו ז"ל שנפל ב-7/10 רוצה להנציחו דרך מיזם בכדורגל, מנכ"ל עמותת "אור לתקומה" סיפר: "פרויקט מדהים". פרטים לתרומות - בפנים

|
איתי מרציאנו ז
איתי מרציאנו ז"ל (באדיבות עמותת אור לתקומה)

בשבעה באוקטובר יצא סמ”ר איתי אליהו מרציאנו ז”ל מביתו והצטרף ללחימה בדרום בעקבות קריאה מיחידתו. הוא שירת כלוחם ומפקד טירונים בבא”ח צנחנים והיה מוכר כמנהיג טבעי, חד, אחראי ואכפתי. בדרכו לשדרות נתקל הכוח שבו שירת בקבוצת אזרחים סמוך לצומת יד מרדכי, איתי ירד להגן עליהם ובקרב שהתפתח נפל לצד שני אזרחים נוספים, תוך שמנע חדירת מחבלים ליישוב.

איתי היה ספורטאי מצטיין, ומשפחתו רוצה להנציחו דרך מיזם חינוכי-חברתי בעולם הכדורגל. מי שמסייעת למשפחה בהקמת המיזם היא עמותת “אור לתקומה”. מייסד ומנכ”ל העמותה, אביב חמו, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על דמותו של איתי, רגעי הבחירה והשליחות בשבעה באוקטובר ועל הרצון להפוך את האהבה לכדורגל לכלי חינוכי־ערכי שממשיך את דרכו גם אחרי נפילתו.

תספר לנו על המיזם המיוחד הזה.
”קודם מילה על העמותה. הקמנו אותה שלושה קצינים משוחררים שהיום עושים מילואים 24/7 , וכל המטרה של העמותה היא לסייע למשפחות שכולות בפרויקטים של הנצחה”.

סמ"ר איתי מרציאנו ז"ל (באדיבות עמותת אור לתקומה)סמ"ר איתי מרציאנו ז"ל (באדיבות עמותת אור לתקומה)

איך הפרויקט הזה הולך להיראות?
”הפרויקט לזכרו של איתי מרציאנו ז”ל הוא מדהים ומיוחד. כל הפרויקטים שאנחנו רוצים לעשות הם פרויקטים שמערבים את הקהילה. איתי היה שוער עד גיל נוער והיה צריך להחליט אם הוא הולך לשרת או להמשיך בכיוון של הכדורגל, והוא בחר בצבא. הוא הלך לצנחנים והוא נהרג לצערי ב-7 באוקטובר בהגנה על קיבוץ יד מרדכי.

“המשפחה רוצה להנציח אותו בעזרת הכדורגל, ואם נצליח לשלב קבוצות בכירות עם נוער זה יהיה מדהים. רגע לפני ה-7 באוקטובר, ביום הולדת שלו, איתי הלך להתנדב, הוא אהב להקצות את היום שלו לעזרה ונתינה לזולת. ביום הולדת האחרונה שלנו אנחנו ארגנו התנדבות לזכרו במושב יכיני שבעוטף, שהגיעו גם בני נוער וקבוצת ספורט. זאת התרומה שלנו לזכרו”.

איתי מרציאנו ז"ל בצעירותו (באדיבות עמותת אור לתקומה)איתי מרציאנו ז"ל בצעירותו (באדיבות עמותת אור לתקומה)

אני מבין שאין עדיין מועדון מוביל?
”נכון, אנחנו עדיין מחפשים. זה המקום לקרוא למועדונים להצטרף אלינו”.

לתרומות חפשו “אור לתקומה - לזכרם”, או בביט למספר 054-7498731.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */