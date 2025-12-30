חזרה לאכזב: 1:1 למכבי ת"א עם עירוני טבריה

השחקן המצטיין
עידו שרון, ציון: 7
לקח שני שערים בטוחים ומנע מקבוצתו הפסד ודאי
השחקן המאכזב
מוחמד עלי קמארה, ציון: 3
פשוט נראה רע, אפס מנהיגות וטעויות ממש מוזרות
אחרי רצף תוצאות בדיוני בסטנדרטים של מכבי ת"א, היא הביסה 0:5 את הפועל חיפה בגביע המדינה. עכשיו הצהובים רוצים לחזור לעניינים גם בליגה כשהם מארחים בשעה זו את עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד.
הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' הגיעה למשחק מהמקום השלישי ועם 29 נקודות כשהיא מאחורי הפועל ב"ש (35 נקודות) ובית"ר ירושלים (33). הצהובים יודעים כמובן שאסור להם לאבד נקודות כדי לשפר עמדות במאבק האליפות.
ניצחון הליגה האחרון של מכבי ת"א ב-3 בדצמבר וגם הוא היה על הפועל חיפה (1:2). מאז, הצהובים הפסידו להפועל ב"ש וסיימו פעמיים בתיקו מול הפועל פ"ת ומכבי נתניה בליגה, כך שהם רוצים לפתוח דף חדש. אגב, בספטמבר מכבי ת"א הביסה 1:4 את טבריה.
מנגד, הקבוצה הצפונית הדהימה במחזור האחרון בליגה את הפועל ב"ש עם 0:3 גדול. לאחר מכן טבריה הודחה מגביע המדינה עם הפסד 2:1 לבית"ר ירושלים.
מחצית שניה
-
'84
- חילוף אחרון במכבי ת"א. דור פרץ יצא, קרווין אנדרדה נכנס במקומו
-
'84
- איתי בן חמו פגע ביונתן טפר ונכנס לפנקס של השופט גם כן
-
'82
- עידו שרון קיבל כרטיס צהוב
-
'78
- גם רז שלמה פינה את מקומו, איתי בן חמו נכנס
-
'78
- חילוף כפול גם במכבי ת"א. סיסוקו יצא, אלעד מדמון נכנס
-
'76
- גם גוטליב יצא, יונתן טפר נכנס
-
'76
- חילוף כפול בטבריה. מייקל יצא, סטניסלב בילנקי נכנס
-
'73
- גם גוטליב נכנס לפנקס של השופט
-
'70
- הצהובים קיבלו בעיטה חופשית - רוי רביבו ניגש לכדור, עבר את החומה ופגע במשקוף והחוצה
-
'69
- באצ'ו נכנס לפנקס של השופט גם כן
-
'64
- גם יחזקאל פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
-
'64
- לאזטיץ' הגיב מהר עם שני חילופים בצהוב. שחר יצא, כריסטיאן בליץ' נכנס
-
'62
- שער! עירוני טבריה השוותה ל-1:1: רון אונגר הגביה נהדר מצד ימין, הכדור חלף על פני כולם והגיע לניב גוטליב שנותר חופשי ובעט לרשת
-
'52
- טבריה מתעוררת? הזדמנות לצפוניים. הגבהה נהדרת מצד ימין הגיעה לפיטר מייקל, אך הוא נגח חלש לידיים של מליקה
-
'50
- הזדמנות נוספת למכבי ת"א. איסוף סיסוקו ניסה את מזלו בבעיטה חזקה מרחוק, עידו שרון היה במקום והדף לקרן
מחצית ראשונה
-
'45
- הקהל הצהוב מקלל את לאזטיץ' בלי הפסקה, כשחלק מהאצטדיון מנסה להשתיק זאת, אך ללא הצלחה
-
'44
- מוחמד עלי קמארה ספק הכשיל את פיטר מייקל וראה כרטיס צהוב
-
'42
- הזדמנות כפולה למכבי ת"א. יחזקאל הגביה קרן, הכדור הגיע לווארלה שבעט מהאוויר בנגיעה, עידו שרון הדף היישר לרוי רביבו, שניסה גם הוא, אך פספס את המסגרת
-
'35
- חילוף ראשון בטבריה. סוויסה יצא, והיב חביבאללה נכנס
-
'25
- הזדמנות נוספת למכבי ת"א. וארלה לקח את הכדור, פרץ שוב באגף שמאל ובעט נהדר ברגל ימין, עידו שרון היה במקום והדף
-
'22
- רון אונגר הכשיל את וארלה וקיבל כרטיס צהוב
-
'20
- כמעט השני של מכבי ת"א. הגבהה נהדרת לרחבה הגיעה ליחזקאל שבעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
-
'17
- הזדמנות ראשונה לטבריה. סייד אבו פרחי איבד כדור בשליש האחורי, ירין סויסה הגיע, בעט בחוזקה עם רגל שמאל ולא היה רחוק מהמסגרת
-
'9
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: וארלה פרץ נהדר באגף שמאל, העביר רוחב לעידו שחר שבעט, עידו שרון נגע בכדור והדף היישר לשגיב יחזקאל, שניצל ערבובייה ודחק מקרוב
-
'2
- סיסוקו הכשיל את ירין סוויסה, עצר התקפה מתפרצת של הטבריינים וראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'1
- השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!