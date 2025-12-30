יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:13

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

חזרה לאכזב: 1:1 למכבי ת"א עם עירוני טבריה

הקהל הצהוב שב ליציעים בבלומפילד, אך החבורה של לאזטיץ' לא הייתה חדה, סיימה בתיקו והפער מהפסגה יכול לגדול ל-8 נק'. יחזקאל פתח, גוטליב איזן

רז אמיר | 30/12/2025 20:00
יום שלישי, 30/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילד - 15,992 צופיםליגת העל Winner - מחזור 16
עירוני טבריה
שער ניב גוטליב (62)
בישול בישול: רון אונגר
הסתיים
1 1
שופט: שניר לוי
שער שגיב יחזקאל (8)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2319-2116בני סכנין5
2332-2915מכבי נתניה6
2216-2715מכבי חיפה7
1826-2216הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1834-1816עירוני טבריה10
1726-2315הפועל פ"ת11
1327-1816עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עידו שרון, ציון: 7
לקח שני שערים בטוחים ומנע מקבוצתו הפסד ודאי
השחקן המאכזב
מוחמד עלי קמארה, ציון: 3
פשוט נראה רע, אפס מנהיגות וטעויות ממש מוזרות
הרכבים וציונים
 
 

אחרי רצף תוצאות בדיוני בסטנדרטים של מכבי ת"א, היא הביסה 0:5 את הפועל חיפה בגביע המדינה. עכשיו הצהובים רוצים לחזור לעניינים גם בליגה כשהם מארחים בשעה זו את עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד.

הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' הגיעה למשחק מהמקום השלישי ועם 29 נקודות כשהיא מאחורי הפועל ב"ש (35 נקודות) ובית"ר ירושלים (33). הצהובים יודעים כמובן שאסור להם לאבד נקודות כדי לשפר עמדות במאבק האליפות.

ניצחון הליגה האחרון של מכבי ת"א ב-3 בדצמבר וגם הוא היה על הפועל חיפה (1:2). מאז, הצהובים הפסידו להפועל ב"ש וסיימו פעמיים בתיקו מול הפועל פ"ת ומכבי נתניה בליגה, כך שהם רוצים לפתוח דף חדש. אגב, בספטמבר מכבי ת"א הביסה 1:4 את טבריה.

מנגד, הקבוצה הצפונית הדהימה במחזור האחרון בליגה את הפועל ב"ש עם 0:3 גדול. לאחר מכן טבריה הודחה מגביע המדינה עם הפסד 2:1 לבית"ר ירושלים.

מחצית שניה
  • '84
  • חילוף
  • חילוף אחרון במכבי ת"א. דור פרץ יצא, קרווין אנדרדה נכנס במקומו
  • '84
  • כרטיס צהוב
  • איתי בן חמו פגע ביונתן טפר ונכנס לפנקס של השופט גם כן
  • '82
  • כרטיס צהוב
  • עידו שרון קיבל כרטיס צהוב
אלירן חודדה (חגי מיכאלי)אלירן חודדה (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
  • '78
  • חילוף
  • גם רז שלמה פינה את מקומו, איתי בן חמו נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול גם במכבי ת"א. סיסוקו יצא, אלעד מדמון נכנס
  • '76
  • חילוף
  • גם גוטליב יצא, יונתן טפר נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול בטבריה. מייקל יצא, סטניסלב בילנקי נכנס
עידו שרון (סתיו מלך)עידו שרון (סתיו מלך)
רז שלמה ובאצ'ו עולים לנגיחה (סתיו מלך)רז שלמה ובאצ'ו עולים לנגיחה (סתיו מלך)
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • גם גוטליב נכנס לפנקס של השופט
  • '70
  • החמצה
  • הצהובים קיבלו בעיטה חופשית - רוי רביבו ניגש לכדור, עבר את החומה ופגע במשקוף והחוצה
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • באצ'ו נכנס לפנקס של השופט גם כן
רוי רביבו מתכונן לבעיטה (חגי מיכאלי)רוי רביבו מתכונן לבעיטה (חגי מיכאלי)
רז שלמה נלחם (סתיו מלך)רז שלמה נלחם (סתיו מלך)
  • '64
  • חילוף
  • גם יחזקאל פינה את מקומו, אושר דוידה נכנס
  • '64
  • חילוף
  • לאזטיץ' הגיב מהר עם שני חילופים בצהוב. שחר יצא, כריסטיאן בליץ' נכנס
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)
חגיגות בעירוני טבריה (סתיו מלך)חגיגות בעירוני טבריה (סתיו מלך)
ניב גוטליב מאושר (חגי מיכאלי)ניב גוטליב מאושר (חגי מיכאלי)
ניב גוטליב רץ לחגוג (חגי מיכאלי)ניב גוטליב רץ לחגוג (חגי מיכאלי)
  • '62
  • שער
  • שער! עירוני טבריה השוותה ל-1:1: רון אונגר הגביה נהדר מצד ימין, הכדור חלף על פני כולם והגיע לניב גוטליב שנותר חופשי ובעט לרשת
  • '52
  • החמצה
  • טבריה מתעוררת? הזדמנות לצפוניים. הגבהה נהדרת מצד ימין הגיעה לפיטר מייקל, אך הוא נגח חלש לידיים של מליקה
  • '50
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי ת"א. איסוף סיסוקו ניסה את מזלו בבעיטה חזקה מרחוק, עידו שרון היה במקום והדף לקרן
מחצית ראשונה
איסוף סיסוקו (חגי מיכאלי)איסוף סיסוקו (חגי מיכאלי)
הליו וארלה (סתיו מלך)הליו וארלה (סתיו מלך)
  • '45
  • אחר
  • הקהל הצהוב מקלל את לאזטיץ' בלי הפסקה, כשחלק מהאצטדיון מנסה להשתיק זאת, אך ללא הצלחה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עלי קמארה ספק הכשיל את פיטר מייקל וראה כרטיס צהוב
דור פרץ משתלט על הכדור (חגי מיכאלי)דור פרץ משתלט על הכדור (חגי מיכאלי)
רוי רביבו על הקו (סתיו מלך)רוי רביבו על הקו (סתיו מלך)
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות כפולה למכבי ת"א. יחזקאל הגביה קרן, הכדור הגיע לווארלה שבעט מהאוויר בנגיעה, עידו שרון הדף היישר לרוי רביבו, שניסה גם הוא, אך פספס את המסגרת
  • '35
  • חילוף
  • חילוף ראשון בטבריה. סוויסה יצא, והיב חביבאללה נכנס
הליו וארלה (חגי מיכאלי)הליו וארלה (חגי מיכאלי)
עידו שחר נכנס לרחבה (סתיו מלך)עידו שחר נכנס לרחבה (סתיו מלך)
  • '25
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי ת"א. וארלה לקח את הכדור, פרץ שוב באגף שמאל ובעט נהדר ברגל ימין, עידו שרון היה במקום והדף
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • רון אונגר הכשיל את וארלה וקיבל כרטיס צהוב
רוי רביבו (חגי מיכאלי)רוי רביבו (חגי מיכאלי)
שגיב יחזקאל (חגי מיכאלי)שגיב יחזקאל (חגי מיכאלי)
  • '20
  • החמצה
  • כמעט השני של מכבי ת"א. הגבהה נהדרת לרחבה הגיעה ליחזקאל שבעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לטבריה. סייד אבו פרחי איבד כדור בשליש האחורי, ירין סויסה הגיע, בעט בחוזקה עם רגל שמאל ולא היה רחוק מהמסגרת
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
עידו שחר, סייד אבו פרחי והליו וארלה חוגגים (חגי מיכאלי)עידו שחר, סייד אבו פרחי והליו וארלה חוגגים (חגי מיכאלי)
עידו שחר שמח (סתיו מלך)עידו שחר שמח (סתיו מלך)
שגיב יחזקאל מאושר (חגי מיכאלי)שגיב יחזקאל מאושר (חגי מיכאלי)
  • '9
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: וארלה פרץ נהדר באגף שמאל, העביר רוחב לעידו שחר שבעט, עידו שרון נגע בכדור והדף היישר לשגיב יחזקאל, שניצל ערבובייה ודחק מקרוב
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • סיסוקו הכשיל את ירין סוויסה, עצר התקפה מתפרצת של הטבריינים וראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוהדי מכבי תל אביב, חזרו ליציעים (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי תל אביב, חזרו ליציע (חגי מיכאלי)
