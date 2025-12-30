חזרה לאכזב: 1:1 למכבי ת"א עם עירוני טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין עידו שרון, ציון: 7

לקח שני שערים בטוחים ומנע מקבוצתו הפסד ודאי עידו שרון, ציון: 7 השחקן המאכזב מוחמד עלי קמארה, ציון: 3

פשוט נראה רע, אפס מנהיגות וטעויות ממש מוזרות מוחמד עלי קמארה, ציון: 3

הרכבים וציונים

אחרי רצף תוצאות בדיוני בסטנדרטים של מכבי ת"א, היא הביסה 0:5 את הפועל חיפה בגביע המדינה. עכשיו הצהובים רוצים לחזור לעניינים גם בליגה כשהם מארחים בשעה זו את עירוני טבריה באצטדיון בלומפילד.

הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' הגיעה למשחק מהמקום השלישי ועם 29 נקודות כשהיא מאחורי הפועל ב"ש (35 נקודות) ובית"ר ירושלים (33). הצהובים יודעים כמובן שאסור להם לאבד נקודות כדי לשפר עמדות במאבק האליפות.

ניצחון הליגה האחרון של מכבי ת"א ב-3 בדצמבר וגם הוא היה על הפועל חיפה (1:2). מאז, הצהובים הפסידו להפועל ב"ש וסיימו פעמיים בתיקו מול הפועל פ"ת ומכבי נתניה בליגה, כך שהם רוצים לפתוח דף חדש. אגב, בספטמבר מכבי ת"א הביסה 1:4 את טבריה.

מנגד, הקבוצה הצפונית הדהימה במחזור האחרון בליגה את הפועל ב"ש עם 0:3 גדול. לאחר מכן טבריה הודחה מגביע המדינה עם הפסד 2:1 לבית"ר ירושלים.