ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

גמר גביע המדינה יתקיים בהיכל מנורה מבטחים

איגוד הכדורסל הודיע כי שלבי ההכרעה במפעל ישוחקו בתל אביב. שש קבוצות הבטיחו את מקומן ברבע הגמר, כשארבע נוספות מתחרות על שני הכרטיסים הנותרים

|
היכל מנורה מבטחים (היכל מנורה)
היכל מנורה מבטחים (היכל מנורה)

רבע גמר גביע המדינה בפתח. כזכור, שמונה הקבוצות הראשונות בתום הסיבוב הראשון, בו נותרו עוד שני מחזורים, תעפיל אל גביע המדינה. במסגרת רבע גמר הגביע, הקבוצות הממוקמות 1-4 ישחקו נגד הקבוצות ממקומות 5-8, כאשר הביתיות תיקבע לפי הגרלה. משחקי חצי הגמר והגמר יתקיימו השנה בהיכל מנורה מבטחים. חצאי הגמר יתקיימו ב-15-16 בפברואר (ככל שיוחלט על פיצול המשחקים), ומשחק הגמר ייערך ב-19 בפברואר.

מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל העמק, הפועל חולון ובני הרצליה כבר הבטיחו את מקומן בגביע. מי שקרובה להבטיח את מקומה גם כן היא עירוני קרית אתא, שזקוקה לניצחון בודד משני המשחקים הקרובים כדי להיכנס לשמינייה. למעשה, רק תסריט בו הצפוניים יפסידו פעמיים ויהיו בבית משולש עם מכבי רמת גן ומכבי ראשון לציון יותיר אותם מחוץ לרבע הגמר. 

שחקני מכבי תל אביב. הבטיחו את מקומם בגביע (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב. הבטיחו את מקומם בגביע (אורן בן חקון)

הפועל ב"ש דימונה, מכבי רמת גן ומכבי ראשון לציון מתחרות על הכרטיס הנוסף, בהנחה שקרית אתא תעפיל. לוח המשחקים של כל קבוצה:

הפועל ב"ש דימונה: בני הרצליה (בית), הפועל גליל עליון (חוץ)

מכבי רמת גן: מכבי עירוני רעננה (חוץ), הפועל תל אביב (בית)

מכבי ראשון לציון: הפועל חולון (בית), מכבי עירוני רעננה (חוץ)

בקרב על הכניסה לרביעייה הראשונה, נותרו שני מקומות אחרי שמכבי תל אביב והפועל תל אביב הבטיחו את מקומן. הפועל העמק זקוקה לניצחון אחד משני המשחקים הקרובים בכדי להבטיח את מקומה ברביעייה, כשהקבוצה של שרון אברהמי תפגוש את הפועל חולון השבוע למשחק קריטי.

שחקני הפועל העמק. רוצים מקום ברביעייה (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל העמק. רוצים מקום ברביעייה (לילך וויס-רוזנברג)

במקרה של שני הפסדים בתוספת שני ניצחונות של הפועל חולון ובני הרצליה, יווצר בית משולש בין הקבוצות ולהפרש במשחק עשויה להיות חשיבות. גם בית מרובע שכולל את הפועל ירושלים עשוי להוריד את הפועל העמק למקומות 5-8. במידה והצפוניים יתפסו את המקום ברביעייה, בני הרצליה, הפועל חולון והפועל ירושלים תיאבקנה על המקום הנוסף. בבית המשולש ביניהן, בני הרצליה מחזיקה ביתרון עם ניצחון על כל קבוצה. 

