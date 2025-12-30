מחצית: הפועל י-ם - מנרסה 49:45

בניגוד לליגה שם היא מקרטעת, באירופה הפועל ירושלים נראית פשוט נהדר כשהיא עם שני הפסדים בלבד ובמקום הראשון של הבית שלה. כעת, החבורה של יונתן אלון תרצה להמשיך את המומנטום החיובי במפעל, כשהיא מארחת בשעה זו את מנרסה במסגרת המחזור ה-12 של היורוקאפ.

הקבוצה מהבירה מגיעה למפגש לאחר שלושה משחקי ליגה בשבוע האחרון, כשהם ניצחו שניים מהם והפסידו אחד. הירושלמים נכנעו בתחילת השבוע שעבר 90:75 להפועל ב”ש דימונה, אך מאז הספיקו לצאת לרצף של שני משחקים בו הם יצאו עם ידם על העליונה, מול אליצור נתניה ומכבי רעננה. יונתן אלון וחניכיו יודעים שכל משחק חשוב במסגרת האירופית, על מנת להשיג את החלום הגדול: העפלה היסטורית ליורוליג.

מן העבר השני, הספרדים הם אחת משתי הקבוצות היחידות שהנחילו לקבוצה מהבירה הפסד העונה ביורוקאפ. מנרסה רושמת כבר שלושה ניצחונות ברצף במפעל, שהעלו אותה עד למקום החמישי, מרחק משחק אחד בלבד מהמקום השני. מי שמשחק במדי הקבוצה הוא רטין אובאסוהן אקס הפועל ירושלים, לו מצפה מפגש פיקנטי מול הקהל הביתי בבירה.

כאמור, מנרסה הנחילה לירושלמים את אחד משני ההפסדים שלהם העונה במפעל, כשגברה עליהם 94:101 במשחק שנערך בדלתיים סגורות. אלפונסו פלאמר כיכב עם 23 נקודות אצל הספרדים, כשג’סטין סמית’ הוביל בצד השני עם 23 משלו.

רבע ראשון: 22:23 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, קאדין קרינגטון, נמרוד לוי, אוסטין וויילי.

חמישיית מנרסה: רטין אובאסוהן, אלי ברוקס, אלכס רייס, מאריקס שטיינברגס, גרנט גולדן.

המשחק נפתח עם שלשה נהדרת של קאדין קרינגטון. רטין אובאסוהן הגיב עם נקודות ראשונות נגד האקסית. ג’ארד הארפר צלף גם הוא מחוץ לקשת. אוסטין וויילי אסף כדור מהרצפה וסיים את המהלך בדאנק נהדר. וויילי הוסיף שתי נקודות נוספות מתחת לסל.

אוסטין וויילי מטביע (אורן בן חקון)

קאדין קרינגטון קופץ לזרוק (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר שומר על אלי ברוקס (אורן בן חקון)

יונתן אלון (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

קרינגטון חטף את הכדור ויצא למתפרצת שאותה הוא סיים עם לייאפ מצוין. אנתוני לאמב לקח את השומר שלו, חדר לסל וקלע מהצבע. מהצד השני, אלכס רייס צלף שלשה. קאסיוס ווינסטון חדר נהדר וסיים בלייאפ מדויק. פייר אוריאולה צלף שלשה.

רבע שני:

ג’ארד הארפר פתח את הרבע עם סל משוגע מחצי מרחק, על הבאזר של שעון ההתקפה. מנגד, איריאולה צלף שלשה והשווה את התוצאה. יובל זוסמן קלע מחוץ לקשת. רייס דייק גם הוא לשלוש נקודות. ג’סטין סמית’ קלע מהצבע. רייס המשיך לטווח בהצלחה, עם צליפה שלישית שלו מחוץ לקשת.

הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב זורק (אורן בן חקון)

אוהדי הפועל ירושלים בארנה (אורן בן חקון)

קמע האריה מדרבן את הקהל של הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

סמית’ קלע פעם נוספת מתוך הצבע. גרנט גולדן העניק יתרון ראשון לאורחת, הוא השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. ווינסטון צלף שלשה מהפינה. קאודיריצ’י אקובונדו-אהיוגו קפץ לריבאונד התקפה והטביע ישירות מהכדור החוזר. ווינסטון המשיך לקחת אחריות וקלע שתי נקודות נוספות. וויילי לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. אגוסטין אובאל קלע שתי נקודות נוספות. הפועל ירושלים ביצעה אליהופ נהדר, הארפר מסר טוב לוויילי שהטביע.