אסולין ורוביניו ברשימת "ילדי הפלא שהתרסקו"

גיא אסולין היה אחד הכישרונות הגדולים במחלקת הנוער של ברצלונה ואפילו שיחק בקבוצת המילואים שלה עם פדרו וסרחיו בוסקטס תחת פפ גווארדיולה, עלה איתה ליגה, אבל לא הצליח לעשות את המעבר לבוגרים בהצלחה ולא מימש את הפוטנציאל. כיום, אחרי שכבר פרש, הישראלי מופיע מפעם לפעם ברשימת הכישרונות המבוזבזים, כפי שקרה בכתבה בעיתון 'אס' הספרדי.

תחת הכותרת "ילדי הפלא של הכדורגל שהתרסקו", מופיע אסולין לצד כמה שמות גדולים. "תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה הלך בעקבות יאיא טורה למנצ'סטר סיטי ב-2010, אבל בניגוד לשחקן מחוף השנהב, הקיצוני הישראלי מעולם לא עשה לעצמו שם באצטדיון אתיחאד", נכתב על אסולין, "הוא שיחק במספר קבוצות בספרד כמו ראסינג סנטאנדר, גרנאדה, הרקולס ומיורקה. הוא פרש ב-2023 אחרי ששיחק שנתיים בליגה האיטלקית הרביעית".

כידוע, אסולין שכיכב בלה מאסיה והוגדר כנער פלא, לא הוקפץ על ידי גווארדיולה לקבוצה הראשונה של בארסה אחרי שהוא עצמו קודם מבארסה ב'. תחת לואיס אנריקה שאימן את קבוצת המילואים לאחר מכן, אסולין לא הצליח לממש את הפוטנציאל ועזב ב-2010 לסיטי, אך הקריירה שלו לא המריאה.

גיא אסולין בתקופה בברצלונה (רויטרס)

סיפורו של אסולין משתלב ברשימה ארוכה של שמות נוצצים מהעבר, שזכו לתווית "הדבר הבא", אך לא הצליחו לעמוד בציפיות. בין היתר מוזכרים בכתבה שחקנים כמו פרדי אדו, שהוכתר כיורשו של פלה, אך נדד בין קבוצות ללא יציבות, אלשנדרה פאטו שהבריק במילאן אך דעך עם השנים, ורוביניו, שהיה כישרון אדיר, אך הקריירה שלו הידרדרה מסיבות מקצועיות ואישיות.

רוביניו חוגג במדי ריאל (רויטרס)

לצידם מופיעים גם שחקנים כמו יואן גורקוף, סטבן יובטיץ’, חאכים מסטור ואלן חלילוביץ’, כולם כאלה שסומנו כהבטחה גדולה בגיל צעיר, קיבלו חוזים גדולים ומעבר מוקדם מדי לבמות הגדולות, אך לא הצליחו לשמור על המשכיות. ב'אס' מדגישים כי הלחץ, הציפיות, המעבר המהיר לכדורגל הבוגרים ולעיתים גם פציעות או החלטות קריירה שגויות, הם גורמים מרכזיים בדרך שבה חלום גדול הופך לקריירה לא ממומשת.