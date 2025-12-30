יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

אסולין ורוביניו ברשימת "ילדי הפלא שהתרסקו"

הישראלי שכיכב בלה מאסיה ושיחק עם פדרו ובוסקטס תחת פפ בבארסה, נכלל ברשימת השחקנים המפוספסים ב'אס'. גם פרדי אדו, יובטיץ' ואלן חלילוביץ' בפנים

|
גיא אסולין באימון ברצלונה מ-2009 עם מסי (רויטרס)
גיא אסולין באימון ברצלונה מ-2009 עם מסי (רויטרס)

גיא אסולין היה אחד הכישרונות הגדולים במחלקת הנוער של ברצלונה ואפילו שיחק בקבוצת המילואים שלה עם פדרו וסרחיו בוסקטס תחת פפ גווארדיולה, עלה איתה ליגה, אבל לא הצליח לעשות את המעבר לבוגרים בהצלחה ולא מימש את הפוטנציאל. כיום, אחרי שכבר פרש, הישראלי מופיע מפעם לפעם ברשימת הכישרונות המבוזבזים, כפי שקרה בכתבה בעיתון 'אס' הספרדי.

תחת הכותרת "ילדי הפלא של הכדורגל שהתרסקו", מופיע אסולין לצד כמה שמות גדולים. "תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה הלך בעקבות יאיא טורה למנצ'סטר סיטי ב-2010, אבל בניגוד לשחקן מחוף השנהב, הקיצוני הישראלי מעולם לא עשה לעצמו שם באצטדיון אתיחאד", נכתב על אסולין, "הוא שיחק במספר קבוצות בספרד כמו ראסינג סנטאנדר, גרנאדה, הרקולס ומיורקה. הוא פרש ב-2023 אחרי ששיחק שנתיים בליגה האיטלקית הרביעית".

כידוע, אסולין שכיכב בלה מאסיה והוגדר כנער פלא, לא הוקפץ על ידי גווארדיולה לקבוצה הראשונה של בארסה אחרי שהוא עצמו קודם מבארסה ב'. תחת לואיס אנריקה שאימן את קבוצת המילואים לאחר מכן, אסולין לא הצליח לממש את הפוטנציאל ועזב ב-2010 לסיטי, אך הקריירה שלו לא המריאה.

גיא אסולין בתקופה בברצלונה (רויטרס)גיא אסולין בתקופה בברצלונה (רויטרס)

סיפורו של אסולין משתלב ברשימה ארוכה של שמות נוצצים מהעבר, שזכו לתווית "הדבר הבא", אך לא הצליחו לעמוד בציפיות. בין היתר מוזכרים בכתבה שחקנים כמו פרדי אדו, שהוכתר כיורשו של פלה, אך נדד בין קבוצות ללא יציבות, אלשנדרה פאטו שהבריק במילאן אך דעך עם השנים, ורוביניו, שהיה כישרון אדיר, אך הקריירה שלו הידרדרה מסיבות מקצועיות ואישיות.

רוביניו חוגג במדי ריאל (רויטרס)רוביניו חוגג במדי ריאל (רויטרס)

לצידם מופיעים גם שחקנים כמו יואן גורקוף, סטבן יובטיץ’, חאכים מסטור ואלן חלילוביץ’, כולם כאלה שסומנו כהבטחה גדולה בגיל צעיר, קיבלו חוזים גדולים ומעבר מוקדם מדי לבמות הגדולות, אך לא הצליחו לשמור על המשכיות. ב'אס' מדגישים כי הלחץ, הציפיות, המעבר המהיר לכדורגל הבוגרים ולעיתים גם פציעות או החלטות קריירה שגויות, הם גורמים מרכזיים בדרך שבה חלום גדול הופך לקריירה לא ממומשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */