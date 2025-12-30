"היו מבצעים כאלו ואחרים, אבל ההיכל יהיה מלא"

הפועל תל אביב תעלה לאירוע היסטורי מבחינתה היום (שלישי, 21:05), כשהיא תארח את ז’לגיריס למשחק הראשון של המועדון אי פעם ביורוליג בתל אביב, במפגש שיהיה בהיכל מנורה מבטחים. רגע לפני המפגש המרגש, שחקן העבר של המועדון ונציג בדירקטוריון כיום, שמעון אמסלם, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הקהל השלים עם זה שזה הבית שלכם?

”קודם כל זה מגרש ביתי, זה לא הבית שלנו. זה לא יהיה לעולם הבית שלנו”.

יש התקדמות עם הבנייה של אולם חדש?

”מקווים שמישהו ירים את הדגל מבחינת העירייה”.

עופר ינאי (אורן בן חקון)

יש לכם קבוצה נהדרת, איך יש רק 5,000 מנויים?

”קודם כל התחלנו עם מומנטום לא טוב את הנושא הזה של המנויים, גם בגלל שהיינו בסופיה ובנינו קבוצה יוצאת מן הכלל. היה פה הרבה שיקולים של הקהל. הקהל האמיתי איתנו, ואני רואה אותם גם בארץ וגם בחו”ל”.

יש את הקהל הטוב שמגיע ומלווה אותכם, אבל היום אני רואה מבצעים שמוכרים לילדים עם הסעות+פיצה כדי למשוך ילד עם ההורה שלו. אתם הפועל ת”א שמובילה את היורוליג, למה זה צריך להגיע לכזה דבר?

”אני חושב שההיכל יהיה מלא היום. נכון שהיו מבצעים כאלה ואחרים כדי למכור את הכרטיסים האחרונים שנשאר, זה טבעי והגיוני לכל אירוע. 8-8.5 אלף אוהדי הפועל שלבושים בחולצה אדומה יהיו היום ותהיה אווירה אדירה”.

אני רואה בכדורגל שיש שם 12 אלף מנויים. להפועל ת”א יש עוצמות זה קהל מעולה.

”זה קורה בכל העולם, הגענו לבולוניה שהיו טובים בבית והאולם היה חצי מלא. יש משחקים שאתה לא יכול לפתוח את הקופות ויש משחקים שצריך לתת בוסט מכירתי. רוצים שתהיה אווירה של כדורסל, זה הפנים שלנו מול היורוליג. אתה מנסה לייצר את הכי טוב שאתה יכול כדי לתת לקהל את האווירה המתאימה”.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אתם מכינים משהו מיוחד למשחק הראשון במנורה מבטחים?

”תצטרך לראות את המשחק או לקנות כרטיס. מי שאוהד הפועל ת”א וחושב שמגיעה לקבוצה הזאת את התמיכה והאמון, יקנה מנוי ויהנה ממנה. אנחנו עוד לא באמצע העונה”.

הערב נסיים את הסיבוב הראשון, אם תנצחו תבטיחו את המקום הראשון. שיחקתם אותה בקטע הזה.

”הולך להיות היום את אחד המשחקים המסוכנים, אני אומר לכם. זה מוקש שאנחנו צריכים את כל הכוחות שלנו, זה יהיה ערב ארוך וקשה”.

מיציץ’ ישחק?

”הוא פצוע, אני לא יודע בדיוק מה יהיה”.

יהיו שחרורים מהסגל שלכם?

”אנחנו אוהבים מאוד מאוד את הסגל הזה, הקבוצה ביחד וגם חדר ההלבשה. היו פה חבר’ה שעברו תקופה קשה ביחד, זאת לא הייתה חגיגה בסופיה בלי המשפחה והקהל. משהו חיבר את הקבוצה הזאת ועשה ממנה משפחה”.

אתה מתאר שיהיה משחק הכרעה בין מכבי להפועל בין המקום הראשון לשמיני?

”קניתי. אנחנו נהיה שם למי שיבוא”.