יום שלישי, 30.12.2025 שעה 14:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

"היו מבצעים כאלו ואחרים, אבל ההיכל יהיה מלא"

שמעון אמסלם דיבר לקראת הבכורה של הפועל תל אביב ביורוליג במנורה נגד ז'לגיריס ב-21:05: "הקהל האמיתי איתנו, אני רואה אותו גם בארץ וגם בחו"ל"

|
שחקני הפועל ת
שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

הפועל תל אביב תעלה לאירוע היסטורי מבחינתה היום (שלישי, 21:05), כשהיא תארח את ז’לגיריס למשחק הראשון של המועדון אי פעם ביורוליג בתל אביב, במפגש שיהיה בהיכל מנורה מבטחים. רגע לפני המפגש המרגש, שחקן העבר של המועדון ונציג בדירקטוריון כיום, שמעון אמסלם, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הקהל השלים עם זה שזה הבית שלכם?
”קודם כל זה מגרש ביתי, זה לא הבית שלנו. זה לא יהיה לעולם הבית שלנו”.

יש התקדמות עם הבנייה של אולם חדש?
”מקווים שמישהו ירים את הדגל מבחינת העירייה”.

עופר ינאי (אורן בן חקון)עופר ינאי (אורן בן חקון)

יש לכם קבוצה נהדרת, איך יש רק 5,000 מנויים?
”קודם כל התחלנו עם מומנטום לא טוב את הנושא הזה של המנויים, גם בגלל שהיינו בסופיה ובנינו קבוצה יוצאת מן הכלל. היה פה הרבה שיקולים של הקהל. הקהל האמיתי איתנו, ואני רואה אותם גם בארץ וגם בחו”ל”.

יש את הקהל הטוב שמגיע ומלווה אותכם, אבל היום אני רואה מבצעים שמוכרים לילדים עם הסעות+פיצה כדי למשוך ילד עם ההורה שלו. אתם הפועל ת”א שמובילה את היורוליג, למה זה צריך להגיע לכזה דבר?
”אני חושב שההיכל יהיה מלא היום. נכון שהיו מבצעים כאלה ואחרים כדי למכור את הכרטיסים האחרונים שנשאר, זה טבעי והגיוני לכל אירוע. 8-8.5 אלף אוהדי הפועל שלבושים בחולצה אדומה יהיו היום ותהיה אווירה אדירה”.

אני רואה בכדורגל שיש שם 12 אלף מנויים. להפועל ת”א יש עוצמות זה קהל מעולה.
”זה קורה בכל העולם, הגענו לבולוניה שהיו טובים בבית והאולם היה חצי מלא. יש משחקים שאתה לא יכול לפתוח את הקופות ויש משחקים שצריך לתת בוסט מכירתי. רוצים שתהיה אווירה של כדורסל, זה הפנים שלנו מול היורוליג. אתה מנסה לייצר את הכי טוב שאתה יכול כדי לתת לקהל את האווירה המתאימה”.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אתם מכינים משהו מיוחד למשחק הראשון במנורה מבטחים?
”תצטרך לראות את המשחק או לקנות כרטיס. מי שאוהד הפועל ת”א וחושב שמגיעה לקבוצה הזאת את התמיכה והאמון, יקנה מנוי ויהנה ממנה. אנחנו עוד לא באמצע העונה”.

הערב נסיים את הסיבוב הראשון, אם תנצחו תבטיחו את המקום הראשון. שיחקתם אותה בקטע הזה.
”הולך להיות היום את אחד המשחקים המסוכנים, אני אומר לכם. זה מוקש שאנחנו צריכים את כל הכוחות שלנו, זה יהיה ערב ארוך וקשה”.

מיציץ’ ישחק?
”הוא פצוע, אני לא יודע בדיוק מה יהיה”.

יהיו שחרורים מהסגל שלכם?
”אנחנו אוהבים מאוד מאוד את הסגל הזה, הקבוצה ביחד וגם חדר ההלבשה. היו פה חבר’ה שעברו תקופה קשה ביחד, זאת לא הייתה חגיגה בסופיה בלי המשפחה והקהל. משהו חיבר את הקבוצה הזאת ועשה ממנה משפחה”.

אתה מתאר שיהיה משחק הכרעה בין מכבי להפועל בין המקום הראשון לשמיני?
”קניתי. אנחנו נהיה שם למי שיבוא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
