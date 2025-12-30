סונול והוועד הפראלימפי למען פצועי 'חרבות ברזל'

קבוצת האנרגיה סונול יוצאת בפעילות התרמה ארצית למען קבוצת הרכיבה של פצועי מלחמת “חרבות ברזל”. במסגרת הפעילות, סונול מזמינה את לקוחותיה לתרום 5 שקלים בקופות חנויות הנוחות Sogood בתחנות סונול ברחבי הארץ, לטובת המשך פעילות הקבוצה ותהליך שיקומם של הלוחמים באמצעות רכיבת אופניים.

הכספים שייתרמו ישמשו את הקבוצה גם באימונים לקראת המשחקים הפראלימפים בלוס אנג'לס 2028. המהלך מאפשר לציבור הרחב לקחת חלק ביוזמה חברתית - שיקומית, ולתרום באופן פשוט ונגיש לפעילות שמחברת בין שיקום, ספורט הישגי וחוסן נפשי.

סונול, העניקה לאחרונה את חסותה לאירוע סובב כנרת, "טור דה סונול", שבו לקחו חלק גם רוכבי אופניים פצועי "חרבות ברזל", במקצה ייעודי שנפתח במיוחד עבורם, ומהווה אבן דרך משמעותית בפעילות הקבוצה.

קבוצת רוכבי האופניים. מכוונים למשחקים הפראלימפים (קרן איזיקסון)

קבוצת הרכיבה הוקמה לפני למעלה משנה במטרה לאפשר לפצועי המלחמה תהליך שיקום פיזי, נפשי וחברתי באמצעות רכיבת אופניים. בקבוצה לוחמים, חלקם קטועי גפיים, המפגינים נחישות, התמדה ורוח לחימה יוצאת דופן, על המסלול ממש כפי שהפגינו בשדה הקרב.

הקבוצה פועלת תחת הוועד הפראלימפי, ההתאחדות לספורט נכים וארגון נכי צה״ל, ומנוהלת על ידי צוות מקצועי ומנוסה. מטרת הפעילות היא לא רק הישגית, אלא בראש ובראשונה שיקומית - חיזוק החוסן הנפשי, יצירת מסגרת תומכת והענקת תחושת משמעות ושייכות ללוחמים המתמודדים עם פציעות קשות.

יו״ר הוועד הפראלימפי, משה מוץ מטלון: "אני מודה לסונול על ההחלטה להצטרף למסעם של הלוחמים הפצועים בדרך חזרה לחיים פעילים ומשמעותיים. התמיכה הכספית תאפשר לנו לחזק את הקבוצה, לקלוט פצועים נוספים, לרכוש ציוד מותאם ולהבטיח ליווי מקצועי איכותי. נעשה הכל על מנת שהצעירים הנחושים האלה ייצגו את ישראל בתחרויות בינלאומיות ויביאו לכולנו הרבה כבוד וגאווה".

מנהלת אגף שיווק סונול, שרון סמרי לזרוביץ': "כחברה שפוגשת מדי יום את הציבור הישראלי, חשוב לנו לאפשר ללקוחות שלנו להיות שותפים לעשייה חברתית משמעותית. ההתרמה בקופות מאפשרת לכל אחד ואחת לקחת חלק בתמיכה בלוחמים שעוברים תהליך שיקום מורכב, ואנו גאים להיות הגשר שמחבר בין הציבור לבין מטרה חשובה זו”.