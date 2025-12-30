יום שלישי, 30.12.2025 שעה 19:41
יום שלישי, 30/12/2025, 19:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 16
בני סכנין
דקה 11
0 0
שופט: יובל שטיין
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 30/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

המחזור ה-16 בליגת העל מספק לנו בשעה זו מפגש מסקרן בין הפועל חיפה לבני סכנין, שתי קבוצות שנמצאות על סף המקומות המובילים לפלייאוף העליון, כשלשתיהן מטרה אחת: להתברג בין 6 הראשונות ולסיים את העונה הסדירה בחלק העליון של הטבלה. החבורה של שרון מימר מדורגת שביעית, כשהקבוצה מהכרמל נמצאת מקום אחד מתחתיה, במרחק של שתי נקודות בלבד.

גל אראל וחניכיו אומנם מגיעים למפגש כשבליגה הם סופרים שני ניצחונות רצופים אשר מעמידים אותם על סף הפלייאוף העליון, אך ביום שבת האחרון הקבוצה ספגה תבוסה קשה ממכבי ת”א בגביע, לאחר שנכנעה 5:0 בבלומפילד. כעת, מנסים בכרמל לשים בצד את המשחק האחרון ולהתרכז במשימה להתברג בחלק העליון של הטבלה.

מהצד השני, גם בני סכנין הודחה מהגביע כבר בסיבוב ח’, אלא שהיא עשתה זו מול מכבי יפו מתחתית הליגה הלאומית, כשהפסידה בביתה 2:0. גם שרון מימר ושחקניו נמצאים בתקופה לא רעה בליגה, כשהם צברו שבע נקודות מתוך 12 אפשריות בארבעת משחקי הליגה האחרונים, מה ששם אותם במרחק שתי נקודות בלבד ממכבי חיפה השישית.

שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, כשבשתי המשחקים יצאה הפועל חיפה עם ידה על העליונה. בהתמודדות הראשונה, במסגרת גביע הטוטו, ניצחו החיפאים 0:1, כשבמשחק הליגה האחרון, שנערך בחודש ספטמבר, גברו 0:2 על החבורה של שרון מימר, משערים של ג’בון איסט ואופק ביטון. 

מחצית ראשונה
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק הגיעה מצד הפועל חיפה. אופק ביטון השתלט על כדור באגף הימני וזיהה את תנועת העומק של רוי נאווי, אליו הכניס כדור רוחב מדוד לרחבה, אלא שהאחרון היה לא מדויק ובעט בעוצמה כדור שהלך מעלה מעלה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יובל שטיין הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תצליח להתאושש מההדחה בגביע המדינה בסיום?
