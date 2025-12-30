"שיא השערים בלאומית כבר שנתיים בראש שלי"

מכבי יפו חוותה תקופה לא פשוטה עם ארבעה הפסדי ליגה רצופים ששמו אותה בתחתית הליגה הלאומית, אך בסוף השבוע היא הפכה להפתעה הגדולה של סיבוב ח’ בגביע המדינה לאחר שהדיחה את בני סכנין בדוחא. חלוץ הקבוצה גיל יצחק כבש באותו המשחק, והיום (שלישי) הגיע לדבר על מצבה של יפו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה קורה איתך?

”מחלים מפציעה, מקווה שהיא לקראת הסוף שלה”.

מה יש לך בדיוק?

”יש לי לחץ מהגב שלוחץ לי העצב ועל כל רגל ימין כאבים מאוד חזקים”.

ואיך אתה יוצא מזה?

”לקחתי הרבה זריקות, מחכה שזה ישתחרר”.

גיל יצחק מאושר (עמרי שטיין)

מה קורה איתך בינואר?

”אני פחות מתעסק בזה, אני קודם מחכה להחלים. הראש שלי ביפו ואני לא מתעסק בשום דבר אחר”.

הקבוצה צריכה אותך, היא בתחתית ואתה כבשת שישה שערים מתוך העשרה. היית אמור להוביל את הקבוצה, כמה זה כואב לך להישאר בחוץ ולראות את המצב שלה?

”מי שמכיר אותי יודע שאני אפילו מעדיף להישאר בבית בגלל שכואבת לי הסיטואציה שאני לא יכול לעזור לחברים שלי. לקחתי זריקות שלא יודע אם אנשים היו יכולים להבין כמה זה כואב. עצוב לי שהמצב שחל בקבוצה לא טוב, אבל אני סומך על איציק המאמן ועל ההנהלה והשחקנים שכן נצא מזה, המקום שלנו לא שם”.

כמה חשוב לך להיות מלך שערי הליגה הלאומית בכל הזמנים? חסר לך 45 שערים.

”כחלוץ קודם כל אני רוצה להבקיע כמה שיותר בשביל עצמי כי מזה אני חי. כבר שנתיים זה בראש שלי, אין לי ספק שכל עוד אני אהיה בריא אני אשיג את המטרה הזאת”.

מה היה בבני יהודה בדיוק?

”אני מאוד אהוב בקהל של בני יהודה. יש שם אנשים שחשבו שאולי צריך שינוי, לא יודע, מה אני אגיד לך? מה שקורה שם זה משהו שהוא מעבר לכדורגל. אם אני עשיתי בעונה קבוצתי 15 גולים ושמונה בישולים כנראה שאני לא הייתי הבעיה”.

גיל יצחק במדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

למה אתה חשוב שלא הולך שם? יש לך עצה בשבילם?

”שיעריכו את האנשים שאכפת להם מהמועדון ואולי תשתנה להם הקארמה”.

עשו טעות שלא השאירו אותכם?

”אני חושב שהתשובה ברורה אבל זה שלהם”.

אתה חשוב שהם יכולים לרדת ליגה?

”בטח, זאת ליגה משוגעת”.

מי אתה חושב שתהיה העולה הנוספת לצד מכבי פתח תקווה, מכבי הרצליה?

”קשה לי להאמין”.