"רואה את מכבי כקבוצת האם של הפועל חיפה"

הפועל חיפה ידעה עליות וירידות העונה לאחר קיץ שבו עזבו מספר שחקנים משמעותיים, ולמרות התבוסה בגביע המדינה למכבי תל אביב התקופה הנוכחית דווקא מוצלחת עבור המועדון שעלה למקום השמיני בליגת העל. מי שהגיע לדבר בתוכנית “שיחת היום” על העונה של גל אראל וקבוצתו הוא שחקן העבר של המועדון, אלי לוינטל.

מה שלומך?

”הפועל חיפה מגיעה במורל נמוך מאוד. זה לא רק ההפסד זה הגישה והוויתור שהיה עוד לפני המשחק. הפועל חיפה באה מראש כאילו היא באה להפסיד את המשחק למכבי ת”א”.

מה אתה היית עושה אחרת?

”היום (מול בני סכנין) יעלו חמישה שחקנים חדשים שהיו אמורים לעלות מול מכבי ת”א. אני טענתי שהמשחק מול מכבי הוא המשחק הכי חשוב שלה השנה. כי הפועל חיפה לא תיקח אליפות ואפילו לא תגיע לפלייאוף עליון, והגביע זה היה הדבר הכי חשוב שהיא הייתה יכולה להשיג. באיזשהו מקום אני רואה את מכבי ת”א כקבוצת האם של הפועל חיפה”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

מה זה קבוצת אם?

”גראפי, איתמר נוי ובן הרוש שיחקו בהפועל חיפה בעבר, כנראה שגראפי גם יחזור חזרה. הפועל חיפה זאת קבוצה שקולטת הכי הרבה שחקני מכבי ת”א. תחשוב שמכבי חיפה הייתה מוגרלת מול הפועל כפ”ס שיש לה 5 שחקנים שלה בהרכב”.

מה יהיה הערב?

”מקווה שהם יתעשתו אחרי המשחק הקודם. אני הייתי קונה גם תיקו”.

לגבי עמדת השוער, היית מחזיר את גראפי, נותן לאנטמן לשחק או לבנג’מין מצ’יני?

”אני חושב שהשוער הנוסף צריך לשחק. הוא שיחק במשחק הראשון שנגמר 3:4 לנתניה, ואם לא סופגים בדקה ה-96 הוא היה נבחר לאיש המשחק. אין שום סיבה לא לתת לו לשחק”.

אתה לא מחזיר את גראפי?

”אם הוא יהיה טוב היום אז לא. השוערים מספיק נורמליים לליגת העל, במיוחד שגראפי לא גילה יכולת יוצאת דופן”.

יואב גראפי (רדאד ג'בארה)

מה התוצאה?

”0:0. אני הולך לראות כדורגל חיובי ומקווה שישחקו פתוח, אבל שתיהן הפסידו בגביע והן לא רוצות להפסיד”.

עשית סולחה עם גיורא אנטמן?

”ממש לא היה פיצוץ, אני אמיתי ולכן גם אוהבים אותי, לא מעניין אותי מי חבר שלי ומי לא, כשאני מדבר על כדורגל אני מדבר מקצועי”.