יום שלישי, 30.12.2025 שעה 16:49
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"אם ננצח נסתכל למעלה, אם נפסיד נסתכל למטה"

סכנין בצומת דרכים לקראת המשחק מול הפועל חיפה ב-19:30 ומנכ"ל המועדון יוסף בדארנה אמר ב"שיחת היום": "אם מנצחים נוכל להיאבק על פלייאוף עליון"

שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)

בני סכנין נמצאת בעונה טובה בליגת העל כשהיא במקום השביעי ובמרחק שתי נקודות בלבד מהפלייאוף העליון. בסוף השבוע הוא הופתעה עם הדחה מגביע המדינה מול מכבי יפו, וכעת תנסה לחזור לעניינים הערב (שלישי) ב-19:30 מול הפועל חיפה. מנכ”ל בני סכנין, יוסף בדארנה, הגיע להתארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על העונה של המועדון עד כה.

איך אתם מגיעים למשחק?
”אם אנחנו מנצחים אנחנו מסתכלים למעלה ואם מפסידים מסתכלים למטה”.

הפתיע אותכם ההפסד ליפו?
”אני מתחילת העונה חלמתי על הגביע. עלינו עם הרכב שני ולצערי הוא לא החזיק מעמד”.

עשיתם טעות שעליתם עם ההרכב השני?
”זו לא טעות, זה מה שיש. היה חסר הבלם שהיה מוצהב, חסן חילו פצוע, גם אזוגי. היו כמה בעיות ולא הייתה לנו ברירה אחרת”.

איזה סכנין נראה הערב במשחק?
”אם מנצחים היום יכולים להיאבק על פלייאוף עליון, לרדת ליגה זה לא בראש. זה משחק שהוא צומת דרכים, אם ננצח הערב אז נעלה על הדרך למעלה”.

