"אם ננצח נסתכל למעלה, אם נפסיד נסתכל למטה"

בני סכנין נמצאת בעונה טובה בליגת העל כשהיא במקום השביעי ובמרחק שתי נקודות בלבד מהפלייאוף העליון. בסוף השבוע הוא הופתעה עם הדחה מגביע המדינה מול מכבי יפו, וכעת תנסה לחזור לעניינים הערב (שלישי) ב-19:30 מול הפועל חיפה. מנכ”ל בני סכנין, יוסף בדארנה, הגיע להתארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על העונה של המועדון עד כה.

איך אתם מגיעים למשחק?

”אם אנחנו מנצחים אנחנו מסתכלים למעלה ואם מפסידים מסתכלים למטה”.

הפתיע אותכם ההפסד ליפו?

”אני מתחילת העונה חלמתי על הגביע. עלינו עם הרכב שני ולצערי הוא לא החזיק מעמד”.

עשיתם טעות שעליתם עם ההרכב השני?

”זו לא טעות, זה מה שיש. היה חסר הבלם שהיה מוצהב, חסן חילו פצוע, גם אזוגי. היו כמה בעיות ולא הייתה לנו ברירה אחרת”.

איזה סכנין נראה הערב במשחק?

”אם מנצחים היום יכולים להיאבק על פלייאוף עליון, לרדת ליגה זה לא בראש. זה משחק שהוא צומת דרכים, אם ננצח הערב אז נעלה על הדרך למעלה”.