ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בית"ר התאמנה בר"ג, שועה יחזור ישירות להרכב

הירושלמים העבירו את האימון למרכז בגלל הסופה, כאשר הקפטן הבריא ויפתח נגד הפועל ת"א. אינו ינחת בארץ בחמישי, וגם: הצעד בעקבות הפגיעה באונגר

|
ירדן שועה (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

בעקבות הסערה אתמול (שני) בירושלים, בבית"ר ירושלים החליטו מבעוד מועד להעביר את אימון הקבוצה לאצטדיון רמת גן מחשש שלא יהיה אפשר להתאמן בבית וגן ואכן היום הגיעו השחקנים והצוות המקצועי לאצטדיון רמת גן להתאמן לקראת המשחק ביום חמישי מול הפועל תל אביב.

למאמן ברק יצחקי סגל מלא למשחק, ירדן שועה חוזר אחרי היעדרות ישירות להרכב מול הפועל תל אביב, גם לוקה גדראני, ירדן כהן וירין לוי יחזרו להרכב הפותח אחרי שלא פתחו במשחק מול טבריה בגביע.

אוהדי בית"ר מצפים ומחכים למשחק ביום חמישי, למרות שכל הכרטיסים למשחק נמכרו, עדיין יש ביקוש אדיר לכרטיסים ואוהדים מנסים לרכוש כרטיס בכל דרך אפשרית ומחפשים אוהדים שמוכנים למכור את הכרטיס שלהם למשחק.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אחרי התקרית עם האוהד שזרק בקבוק על רון אונגר, שחקנה של טבריה, במועדון מתכוונים לצאת במסע הסברה מאסיבי נגד התופעה הזו שתפסה תאוצה במשחקים האחרונים של בית"ר.

"אנחנו נעשה הכל כדי להגביר את המודעות סביב הסכנה שבזריקת חפצים למגרש ופגיעה בשחקנים. מלבד ההיבט של פגיעה בשחקן שעלולה להיות קריטית, יש גם את האלמנט של פגיעה בקבוצה, אפשרות להפסקת משחקים והורדת נקודות, האוהדים צריכים להתרכז במה שהם הכי טובים בו וזה בדחיפה ועידוד הקבוצה, רק יחד נוכל לעמוד במטרות שלנו העונה", אמרו בבית"ר. 

בוריס אינו ינחת ביום חמישי בישראל, יעבור בדיקות רפואיות ויצטרף לאימוני בית"ר. השחקן יוכל לשחק בשורות בית"ר כבר עם פתיחת חלון העברות בישראל.

