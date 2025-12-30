הקהל יבוא? דרבי יבנאי ראשון בעיר ב-30 שקלים

מכבי יבנה ובית"ר יבנה ייפגשו לראשונה בהיסטוריה במשחק ליגה רשמי למשחק דרבי. זה הולך לקרות ביום שישי הקרוב (02/01/2026) באצטדיון 'טוטו יבנה' בשעה 12:30. השתיים, אגב, נפגשו בתחילת העונה במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה, משחק בו נכחו כ-765 צופים, כשדן עובדיה ודובב גבאי ניצחו ההתמודדות - צמד שחקנים שכבר לא עומדים לרשותו של עופר טסלפפה.

יותר מ-60 שנים שלא התקיים דרבי כזה או אחר בעיר יבנה. בספרו של עו"ד רם שרון, "מהאגדות: סיפור הסינדרלה של מכבי צבי יבנה", סיקר עיתונאי העבר את אחד הסיפורים המרגשים של קבוצת כדורגל שאולי לא מהגדולות בישראל, אך כזו שיש לה הרבה מה להוסיף לכדורגל הישראלי.

היציע הססגוני של יבנה (יונתן גינזבורג)

כך, למשל, בית"ר יבנה נוסדה לראשונה בשנת 1958, ואילו מכבי יבנה קמה אחריה, בשנת 1963, אך השתיים מעולם לא קיימו משחק דרבי רשמי ביניהן. בינואר 1959, לצורך העניין, התקיים לו דרבי היסטורי ראשון בעיר, במגרש חולי לו אין זכר כיום, בין הפועל יבנה, שאיננה עוד, לבין בית"ר יבנה. מכבי יבנה לא פגשה את בית"ר מעולם במשחק ליגה רשמי, מלבד הגביע בתחילת העונה.

בשנת 1997 בית"ר יבנה הרימה ידיים ונעלמה ממפת הכדורגל הישראלי, עד ש-16 שנים מאוחר יותר, אשר שטרית ואשר שטרית נוסף (שני אנשים בעלי אותו שם, קרובי משפחה גם) החזירו את בית"ר יבנה לחיים, בפעם השלישית מאז 1958. לבינתיים, עלו הם לליגה א' לאחר עונה מטורפת בליגה ב' דרום ב'. ומה עם מכבי יבנה? כבר 11 שנים באותו המקום. בליגה א', אלא מה.

אשר שטרית לצד אשר שטרית. בצניעות מביאים תוצאות (יונתן גינזבורג)

במכבי יבנה אולי מתרגשים, הרי שאסף אוחנה מנכ"ל המועדון, פרסם את ההתמודדות בכל מקום אפשרי ברשתות החברתיות, מקום הקשור בדרך זו או אחרת לעיר יבנה. הרצון? טוב: להביא קהל, למלא את אצטדיון 'טוטו יבנה' בכמה שיותר אנשים ואולי אף לשבור השיא מתחילת העונה, שעמד כאמור על כ-765 אוהדים שהגיעו לדרבי במסגרת גביע המדינה.

אסף אוחנה, מנכ"ל מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

החיסרון? עלות הכרטיסים. הדרבי והכניסה לאצטדיון לא תהיה בחינם. אם לא די בזאת, הרי שישנו שידור בטלוויזיה, כך שייתכן וחלק מהתושבים יעדיפו שלא לעמוד בקור ובוודאי שלא ירצו שיטפטף עליהם גשם, הרי שקירוי באצטדיון אין מאז הקמתו, מזה 49 שנים. לאחרונה פורסם ב-ONE כי עיריית יבנה קיבלה 300 אש"ח לקירוי סולארי, אלא שזה לא מיועד לאצטדיון, שם יחכו.

בבית"ר יבנה העדיפו שלא להוסיף מקלות למדורה, הרי שגם הם מבינים כי עלות של 30 שקלים פר כרטיס לאדם זה אולי לא סוף העולם, ובכל זאת, למשחק דרבי רשמי, בעיר שכולם בה מצפים למשחק שכזה, הייתה רוצה לראות את המארחת מבטלת את התשלום ומאפשרת כניסה חינם לכולם, למלא את האצטדיון בחגיגה ספורטיבית. "לא נכנסים לזה", ציינו. "באים צנועים", הוסיפו בבית"ר.

ולבינתיים, מכבי יבנה התחמשה ברוסלן קוזניצוב, החלוץ ממנו נפרדה בתחילת העונה, כזכור. קוזניצוב עזב את מ.כ כפר סבא מכיוון שמיעט לקבל דקות משחק, בעוד שביבנה, שחסרה חלוץ בדחיפות, הובטח לו כי יהיה באנקר ב-11 של עופר טסלפפה. מנגד, בית"ר יבנה צירפה לשורותיה את ניב מזרחי (שחקן בית של מכבי) ואיליי איבגי לקו ההגנה. מזרחי, עדיין לא כשיר למשחק.

מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

במצב הטבלה, בית"ר יבנה במקום השביעי כשלרשותה 19 נקודות, שלוש בלבד מהמקום השני(!). הקבוצה של שמעון אלקבץ השיגה שישה ניצחונות, לצד תוצאת תיקו אחת וחמישה הפסדים, במאזן שערים שלישי של 21:19. בית"ר יבנה במשחקי החוץ שלה: שני ניצחונות, לצד שלושה הפסדים, שמונה שערי זכות ו-13 שערי חובה. ובכל זאת, המגרש ביבנה, הוא בית לכל דבר.

רתם יצקר חוגג עם חבריו לאחר המספרת (יונתן גינזבורג)

מנגד, מכבי יבנה במקום ה-12 בטבלת ליגה א' דרום, כשלרשותה 15 נקודות, שלוש בלבד מהמקום ה-14. הקבוצה של עופר טסלפפה השיגה ארבעה ניצחונות, לצד שלוש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, במאזן שערים של 16:16. מכבי יבנה במשחקי הבית שלה: ניצחון אחד בלבד, לצד שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, ארבעה שערי זכות ושישה שערי חובה. מצב לא מזהיר.