ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מיקי ביתן לקראת מכבי תל אביב: אנחנו אופטימיים

בעלי טבריה דיבר ב"שיחת היום" לפני ההתמודדות בבלומפילד ב-20:00: הקבוצה במצב פיזי טוב מלפני שבועיים, אבל יהיה קשה". וגם: פרשת החוזים הכפולים

|
שחקני עירוני טבריה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני שריקת הפתיחה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני שריקת הפתיחה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה השלימה את אחד המשחקים הגדולים שלה בליגת העל במחזור הקודם עם 0:3 מדהים מול הפועל באר שבע. הערב (שלישי) ב-20:00 היא תתארח אצל מכבי תל אביב ותקווה לספק הפתעה נוספת, כשלקראת ההתמודדות התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הבעלים של המועדון, מיקי ביתן.

איך הקבוצה מגיעה היום לבלומפילד?
”הקבוצה במצב פיזי הרבה יותר טוב מלפני שבועיים, ואנחנו אופטימיים”.

ניצחתם את הפועל ב”ש, אתם מאמינים שתנצחו את מכבי ת”א?
”זה קשה מאוד, אבל אנחנו אופטימיים”.

תהיה שיחת מוטיבציה שלך או של אריה?
”אנחנו במקרה כרגע נמצאים עם הקבוצה במלון בתל אביב, באנו לעודד אותם”.

שחקני טבריה בטירוף (חגשחקני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

תפתיעו הערב?
”זה אולי אחד משלושת המשחקים הקשים בליגה, אבל הקבוצה תנסה לעשות הכל להוציא משהו מהמשחק”.

אתם עושים עונה יפה עד עכשיו.
”יש לך ליגה שהכל צמוד בה, אם הייתה לנו עוד נקודה היינו שני נקודות מעל, כרגע זה סביר”.

בימים האחרונים משרד החקירות מעביר שאלות לשחקני הקבוצה על החוזים שלהם וחוקרים את ההאשמות עכל חוזים כפולים. איפה זה עומד?
”אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הבדיקה של ההתאחדות. כבר שהתחילה הבדיקה העברנו להם את כל החוזים והטפסים. נתנו הוראה לשחקנים לשתף פעולה”.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

לא הציעו לכם עסקת טיעון לסיים את הפרשה?
”זה עוד לא בשלב הזה, הם עדיין בודקים”.

ההתאחדות לכדורגל התחילה לחקור את הפרשה לפני חצי שנה, אתה חושב שזה יסתיים בלי כלום?
”היינו בשיחה בין הבקרה להתאחדות, שהסברנו שם שכל המענקים דווחו בתקציב השנתי. אין לטבריה בעיה של בטחונות או תקציב”.

זאת אומר שלא עשיתם פה תרגילים?
”בדיוק”.

