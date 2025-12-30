מיקי ביתן לקראת מכבי תל אביב: אנחנו אופטימיים

עירוני טבריה השלימה את אחד המשחקים הגדולים שלה בליגת העל במחזור הקודם עם 0:3 מדהים מול הפועל באר שבע. הערב (שלישי) ב-20:00 היא תתארח אצל מכבי תל אביב ותקווה לספק הפתעה נוספת, כשלקראת ההתמודדות התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הבעלים של המועדון, מיקי ביתן.

איך הקבוצה מגיעה היום לבלומפילד?

”הקבוצה במצב פיזי הרבה יותר טוב מלפני שבועיים, ואנחנו אופטימיים”.

ניצחתם את הפועל ב”ש, אתם מאמינים שתנצחו את מכבי ת”א?

”זה קשה מאוד, אבל אנחנו אופטימיים”.

תהיה שיחת מוטיבציה שלך או של אריה?

”אנחנו במקרה כרגע נמצאים עם הקבוצה במלון בתל אביב, באנו לעודד אותם”.

שחקני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

תפתיעו הערב?

”זה אולי אחד משלושת המשחקים הקשים בליגה, אבל הקבוצה תנסה לעשות הכל להוציא משהו מהמשחק”.

אתם עושים עונה יפה עד עכשיו.

”יש לך ליגה שהכל צמוד בה, אם הייתה לנו עוד נקודה היינו שני נקודות מעל, כרגע זה סביר”.

בימים האחרונים משרד החקירות מעביר שאלות לשחקני הקבוצה על החוזים שלהם וחוקרים את ההאשמות עכל חוזים כפולים. איפה זה עומד?

”אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הבדיקה של ההתאחדות. כבר שהתחילה הבדיקה העברנו להם את כל החוזים והטפסים. נתנו הוראה לשחקנים לשתף פעולה”.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

לא הציעו לכם עסקת טיעון לסיים את הפרשה?

”זה עוד לא בשלב הזה, הם עדיין בודקים”.

ההתאחדות לכדורגל התחילה לחקור את הפרשה לפני חצי שנה, אתה חושב שזה יסתיים בלי כלום?

”היינו בשיחה בין הבקרה להתאחדות, שהסברנו שם שכל המענקים דווחו בתקציב השנתי. אין לטבריה בעיה של בטחונות או תקציב”.

זאת אומר שלא עשיתם פה תרגילים?

”בדיוק”.