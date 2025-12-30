יום שלישי, 30.12.2025 שעה 13:38
כדורגל ישראלי

היחסים למשחקי מכבי מול טבריה והפועל ביורוליג

הצהובים קיבלו יחס של פי 1.2 לניצחון על הצפוניים, האדומים רוצים להמשיך לשלוט באירופה גם מול ז'לגיריס. בנוסף: ארסנל מול אסטון וילה בקרב צמרת

|
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

מחזור אמצע השבוע בליגת העל נפתח היום (שלישי), עירוני טבריה תצא למשחק חוץ קשה בבלומפילד ותנסה להפתיע את מכבי תל אביב (20:00). מוליכת היורוליג הפועל תל אביב תארח את ז’לגיריס קובנה מאמצע הטבלה (21:05). באנגליה משחק צמרת לוהט מפגיש את ארסנל עם אסטון וילה (22:15).

מכבי תל אביב תנסה להמשיך את המומנטום החיובי מניצחון הגביע המרשים על הפועל חיפה, כשהפעם יעמדו למבחן מול חניכיו של אלירן חודדה. כזכור במחזור הליגה האחרון הצפוניים היממו את הליגה עם ניצחון משכנע על הפועל ב”ש. ניצחון של הצהובים מעניק יחס של פי 1.2, הפתעה גדולה נוספת וניצחון של טבריה יזכו ליחס של פי 10.5, בעוד שתיקו מקבל יחס מכובד של פי 5.5.

נמשיך לזירה האירופית בכדורסל, הפועל תל אביב תרצה לשמור על המקום הראשון בטבלה כשמנגד ז’לגיריס תנסה להפריע ולייצב את מקומה בשמונת המקומות הראשונים. ניצחון של האדומים ב-8 נקודות ומעלה יהיה שווה יחס של פי 1.75 כאשר ניצחון ליטאי או הפסד ב-7 נקודות ומטה מקבל יחס של פי 1.85.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

נסיים באנגליה עם משחק אדיר מלונדון, ארסנל שמרגישה את מנצ’סטר סיטי נושפת בעורפיה, יודעת שניצחון ביתי על אסטון וילה הוא בגדר הכרחי. מנגד וילה יודעת שניצחון שלה במפגש ישווה את מספר הנקודות בין הקבוצות ויסמן סימן קריאה משמעותי על כוונותיה להתמודד בצמרת. ניצחון של התותחנים קיבל יחס של פי 1.4, ניצחון של אסטון וילה מקבל יחס של פי 6.4 ובמידה הדרבי המאמנים הספרדי בין מיקל ארטטה לאונאי אמרי ייגמר בתיקו, היחס יהיה פי 4.3.

