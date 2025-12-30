רומן זולו הורחק, האבוקות עלו 5,250 ש”ח לקבוצות

ללא נציגה אחת מהליגות הנמוכות בגביע המדינה, אבל עם הרבה גאווה וקצת כאב ראש. בית הדין המשמעתי השית עונשים (בפועל) על רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, וכן על הקבוצות מכבי אחי נצרת, מ.כ. שדרות, מ.ס. דימונה ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים. הסיבות? התנהגות בלתי הולמת, הפרת סדר, התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים.

רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת

המאמן וקבוצתו התמודדו מול הפועל רעננה והפסידו 9:8 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים (3:3 בתום 120 דקות), ויתמקדו מעתה והלאה בליגה א' דרום. רומן יצא אשם תחת הסעיפים “התנהגות בלתי הולמת” ו”הפרת סדר” ועל כן נקבע כי מורחק הוא משני המשחקים הבאים של קבוצתו. לא יעמוד על הקווים מול הפועל הרצליה ומכבי עירוני אשדוד.

דו”ח השופט, אותו כתב רז דאי, טען: “לאחר שריקת הסיום הסופית של המשחק (כלומר מיד בתום שלב הפנדלים), ניגש מאמן קרית גת, רומן זולו, אל עבר שחקן הפועל רעננה, מיקו ממן, ואמר לו “אני מרחם עליך”. הנ”ל השיב לו בקללות: “י’הומו, י’מוצץ, שרמוטה”. המאמן החזיר בקללות: “מי הומו, י’אפס?”. דבר שהסלים את סיום המשחק וגרם לי להרחיק את שניהם בכרטיס אדום ישיר”.

רומן זולו (חג'אג' רחאל)

מ.כ. שדרות

הקבוצה התמודדה מול הפועל באר שבע והפסידה 2:1, כשתתמקד מעתה והלאה בליגה ב' דרום ב'. הקבוצה, שהפתיעה את עצמה ואת הפועל באר שבע ביכולתה, למרות ההפסד, יצאה אשמה תחת הסעיפים “הופעה בניגוד להוראות” ו”התפרעות אוהדים”. העונש, על פי קביעת בית הדין, הינו קנס כספי בגובה 500 שקלים בגין השלכת זיקוק.

דו"ח השופט, אותו כתב רון רובין: "לפני תחילת המשחק, שוער הקבוצה האורחת התבקש להחליף את צבע חולצתו, שכן דומה מאוד לחולצת שחקני הקבוצה הביתית. הקבוצה האורחת ציינה שאין בידה סט נוסף ועל כן המשחק התקיים על אף הדימיון בין הצבעים. בדקה ה-36 נורה זיקוק מיציע אשר אכלס את אוהדי הקבוצה האורחת (מ.כ. שדרות). יצוין כי הזיקוק נפל מחוץ לתחומי האצטדיון ונמסר כי לא היו נפגעים באירוע".

שחקני מ.כ שדרות (מרטין גוטדאמק)

מכבי אחי נצרת

הקבוצה התמודדה מול מכבי חיפה והפסידה 8:1, כשתתמקד מעתה והלאה בליגה א' צפון. הקבוצה יצאה אשמה תחת הסעיפים “התפרעות אוהדים” ו”התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים”. העונש, על פי קביעת בית הדין, הינו קנס כספי בגובה 3,750 שקלים בגין הפעלת שלושה אמצעים פירוטכניים והשלכת לפחות 10 חפצים.

דו"ח השופט, אותו כתב גל לוי: "לפני שריקת הפתיחה, במהלך הטקסים, הודלקו 2 אבוקות ורימון עשן ביציע המרכזי שאוכלס ע״י קהל אחי נצרת. בדקות 11 ו-35, נצפה אוהד מהיציע המרכזי שאוכלס ע״י קהל אוהדי אחי נצרת משתמש בלייזר ירוק ומקרין אותו על השחקנים. בדקה 80 אוהדי שתי הקבוצות זרקו אחד לעבר השני כוסות משקה ומצתים וחפצים נוספים.

"הודות להתערבות מהירה של צוות האבטחה, האירוע הסתיים לאחר כ-3-2 דק׳. לציין כי החפצים לא נזרקו לתוך שדה המשחק והמשחק לא הופסק.; דו"ח משקיף; תקריות תקריות (אורחת) בדקה 80 החלו להיזרק בקבוקי שתייה וחפצים שונים (חלקם נראו על פניו כמקלות של מטריות) מצד שני הקהלים האחד לעבר השני (יציע מרכזי אוהדי הקבוצה הביתית ויציע שמאלי אוהדי הקבוצה האורחת).

"זריקת הבקבוקים והחפצים ההדדית נמשכה כ-3 דקות ואז נפסקה, באמצעות התערבות כוח הסדרנים, תוך תיאום עם כוח השיטור. מדובר בעשרות בודדות של חפצים שהושלכו מצד לצד. לציין כי האירוע התרחש ביציעים בלבד, ללא השלכת חפצים למגרש וללא צורך בהפסקה כלשהי של המשחק".

שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

מ.ס. דימונה

הקבוצה התמודדה מול הפועל כפר סבא והפסידה 3:1, כשתתמקד מעתה והלאה בליגה א' דרום. דימונה, שיצאה די מאוכזבת מהמשחק, ותתמקד בניסיונה להגיעה לפלייאוף העליון, יצאה אשמה תחת הסעיף "התפרעות אוהדים". העונש, על פי קביעת בית הדין, הינו קנס כספי בגובה 500 שקלים בגין הדלקת אבוקה.

דו"ח השופט, אותו כתב ארד ניב: "דקה 20 נדלקה אבוקה ביציע האוהדים של דימונה; דו"ח משקיף; התנהלות בזירה כללי (ביתית) דקה 20 למשחק, אוהדי קבוצת דימונה הדליקו אבוקה ביציע שלהם. לא היו נפגעים. תמונה של האבוקה ביציע אוהדי דימונה נשלחה לאחראי משקיפים, אמיר כהן".

מ.ס. בני יפו אורתודוכסים

הקבוצה התמודדה מול מכבי נתניה והפסידה 6:0, כשתתמקד מעתה והלאה בליגה ב' דרום א'. הקבוצה, שיצאה די מאוכזבת מהמשחק יצאה אשמה תחת הסעיפים "התפרעות אוהדים" ו"רישום שחקן שלא כדין". העונש, על פי קביעת בית הדין, הינו קנס כספי בגובה 500 שקלים בגין הדלקת אבוקה.

דו"ח השופט, אותו כתב גל לייבוביץ': "בדקה 75 הודלקה אבוקה בתוך היציע אשר אכלס את אוהדי מ.ס. בני יפו אורתודוכסים. עובדיה ירין שמואל, שחקנה של מ.ס. בני יפו אורתודוכסים שיחק בפועל עם חולצה מספר 18 למרות שבטופס המשחק היה רשום כמספר 9".