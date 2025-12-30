עטר: בכר צריך להישאר, שמח שלמד מהטעויות

למרות ההפסד מול בית”ר ירושלים במחזור האחרון בליגה, מכבי חיפה נמצאת במגמת שיפור עם 4 ניצחונות ב-5 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. לפני המשחק של הקבוצה מחר (רביעי) ב-19:45 מול מ.ס אשדוד, שחקן העבר ראובן עטר התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וניתח את הסיטואציה במועדון, ודיבר על נושאים נוספים.

אנחנו מדברים הרבה על ברק בכר אחרי התקופה הזו שלו – האם הוא רוצה להישאר, לדעתך הוא צריך להישאר?

”ברור שהוא צריך להישאר. בחודשיים האחרונים אנחנו רואים ברק אחר מהעונה שעברה. אני רוצה לעשות השוואה עם העונה שעברה. מתחילת העונה שעברה היה קצר בינו לבין המנהל המקצועי, גל אלברמן, שלא היה איזה כיוון שהם לא דיברו אחד עם השני. הקצר הזה ליווה את חוסר ההצלחה של הקבוצה וגרם לפיטורים של שניהם. היום אנחנו רואים את ברק עומד איתן ומספר על שיתוף הפעולה המצוין שיש לו עם ליאור רפאלוב, וזה דבר שונה מהעונה שעברה. אני שמח שהוא למד מהטעויות שלו, למרות שלא רק הוא היה לא בסדר”.

אתמול ברק בכר במסע”ת אמר שרפאלוב זה נכס ושיש סגל מצוין והוא רוצה להמשיך. מאמן שהביא 3 אליפויות עוד שנייה מתחנן להישאר במכבי חיפה. הייתי מאוד מופתע שהוא עוד שנייה מתחנן.

”קיבלנו ברק שרוצה לבנות משהו חדש במכבי חיפה. הוא אומר שמה שיש זה טוב וכמובן שצריך לשפר. הוא לא התכוון שהקבוצה נבנתה טוב לאליפות, אלא כי מהסגל הזה יישארו גם שחקנים להמשך. יש כמה שחקנים שאתה מאמין שהם טובים להישאר להמשך למאבקי האליפות בעתיד”.

ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אתה מדבר בעיקר על שחקני הגנה?

”קורנו, בטאיי וסטיוארט, יש שחקנים שצריכים עוד לקבל הזדמנויות כמו גורה, הוא משדר אנרגיות טובות והוא משתפר, צריך לראות אם הוא יכול לעשות את הקפיצה”.

אם יענקל’ה שחר ירים אליך טלפון וישאל האם היית משאיר אותם לעונה נוספת, מה היית עונה?

”התשובה שלי היא שצריך לראות עוד זמן”.

אני אמרתי בתוכנית שאין לבכר סיבה להביא צעירים כי הוא צריך לדאוג לעתיד שלו. אליפות הם לא ייקחו השנה, ואם רוצים להביא זרים לטווח ארוך שבכר רוצה ויבוא מאמן שלא רוצה אז שוב יחליפו אותם? אני חושב שזו צומת דרכים.

”צריך להביא שחקן אחד או מקסימום שניים בינואר. הקבוצה נראית יותר טוב ממשחק למשחק במחזורים האחרונים, וצריך לראות את ההמשכיות. זה לא מספיק חודש”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

אבל הסגל לא מהספיק איכותי.

”שנה שעברה ברק בנה את הקבוצה והיא נכשלה. כל מי שבמכבי חיפה רוצה לראות שינוי”.

אבל השנה ברק לא בנה את הקבוצה והיא לא מספיק איכותית.

”נכון, אבל אתה מתחיל לראות את הקבוצה עושה מהלכים יפים, מאומנת שמשחקת טוב באגפים. אבל זה לא מספיק, צריך לראות המשכיות. יש לו עכשיו מבחן נגד אשדוד במשחק חוץ, הוא צריך לראות שהקבוצה ממשיכה להתקדם”.

עלי מוחמד ייעדר עכשיו 6 שבועות, עד כמה זה יפגע במכבי חיפה? כי אין לו מספרים טובים והוא לא מעורב בשערים יותר מדי.

”אפשר להגיד שהוא היה אדריכל שלושת הניצחונות ברצף שהיו לאחרונה. הוא היה זה שניהל את המשחק ודאג שיהיו מעברים מסודרים. מי שייכנס במקומו אמנם לא יהיה כמוהו, אבל שאר שחקני הקבוצה קיבלו ביטחון, כולם רוצים להיות שותפים להצלחה. אתה רואה את כולם במוטיבציה אחרת. אומרים שהכי קל להשתפר אחרי ניצחונות, כי כולם משקיעים באימונים פתאום, וזה מה שקורה היום”.

ראובן עטר (אינסטגרם)

מי להערכתך יפתח ב-10? מיכאל אוחנה או דולב חזיזה?

”נראה שאוחנה קצת פצוע אז בכל מקרה נראה לי שחזיזה יקבל את המקום הזה. אם אוחנה בריא וכשיר אני מעדיף אותו”.

איך אתה רואה את מרוץ האליפות?

”בית”ר ירושלים בשנה שעברה דיברו כל הזמן שיש להם התקפה קטלנית אבל אין לה משחק הגנה. השנה הביאו שני בלמים שלדעתי הם הכי טובים והשילוב ביניהם הוא מצוין. ככל שיעבור הזמן כולם ירגישו מה שאני אומר. כשראיתי אותם בגמר גביע הטוטו אמרתי שזה השוני של בית”ר ירושלים מהעונה שעברה. ולכן אני חושב שהם המועמדים לאליפות. אם הם יישארו בריאים, הם ייקחו אליפות. הם הביאו עכשיו עוד מישהו לאמצע השדה (בוריס אינו). כולם יודעים שברק יצחקי משחק הכי התקפי מכולם. שנה שעברה זה עלה לו ביוקר כי ההגנה שלו לא הייתה מספיק טובה. היום, חוץ משני הבלמים עכשיו הוא הביא את הקשר האחורי הזה (אינו) והוא יוכל לשחק אפילו יותר התקפי”.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

מה אתה חושב שייגמר במכבי ת”א – טבריה?

”מכבי ת”א תנצח”.

איך אתה רואה את כל הבלאגן סביב הקבוצה?

”אם לא יעשה מהלך רציני שנניח מיץ’ יגיע לארץ להיפגש עם אשי ארגוני האוהדים, זה ימשיך ויהרוס להם את העונה”.

מיץ' גולדהאר (שחר גרוס)

יש גם משחק תחתית הערב.

”יהיה הרבה תיקו היום”.