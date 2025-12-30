"ג'ורג'ה יובאנוביץ' מיותר, לא מתאים לברק בכר"

לא כך ג’ורג’ה יובאנוביץ’ ציפה שהתקופה שלו במכבי חיפה תיראה. החלוץ הגיע בקול תרועה בקיץ, אך נחשב לאכזבה גדולה במכבי חיפה ואף סבל לאחרונה מפציעה בעקבותיה יעבור טיפול כירורגי להוצאת העצם, ואמור להיעדר למספר שבועות.

גם אם במועדון היו מעוניינים להפריד כוחות בינואר, הפציעה ברגלו של השחקן לא תאפשר את הנושא והוא ישלים את תקופת ההשאלה שלו מבאזל עד סוף מאי.

במולדתו של השחקן, סרביה, ניתחו את הסיטואציה: “ג’ורג’ה יובאנוביץ’ מיותר, בישראל מקווים שמישהו יתקשר אליו. מכבי חיפה עשתה טעות גדולה בקיץ עם יובאנוביץ’. הוא לא מתאים לרעיונות של ברק בכר ונראה רע במדי הקבוצה. הקבוצה רוצה להיפטר ממנו, אבל הפציעה תקלקל את התוכניות”.

החלוץ הסרבי הגיע הקיץ למכבי חיפה וראה את טריבנטה סטיוארט מקבל מקום מרכזי יותר ממנו, כשלאחרונה גם גיא מלמד חזר לעניינים בחוד. ב-316 דקות משחק עד כה בליגת העל הוא כבש שלושה שערים, שניים מהם בפנדל, ולא בישל שער.