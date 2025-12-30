יום שלישי, 30.12.2025 שעה 09:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מוריו, אקה ודה פריי: הפלונטר של ברצלונה

דיווח: אם הקטלונים יחתימו בלם, זה יהיה רק שחקן ברמה גבוהה כדי להימנע משחזור של החתמת הקולומביאני. מצב ההולנדי של סיטי והאם בלם אינטר יימכר?

|
נייתן אקה וסטפן דה פריי עם פרנקי דה יונג (IMAGO)
נייתן אקה וסטפן דה פריי עם פרנקי דה יונג (IMAGO)

חלון ההעברות בפתח וברצלונה בוחנת את השוק של ינואר במטרה למצוא בלם על רקע הפציעה הארוכה של אנדראס כריסטנסן, שצפוי להיעדר כארבעה חודשים. במועדון מבהירים כי אם תתבצע פנייה לשוק, היא תהיה רק עבור שחקן ברמה גבוהה שיכול להשתלב מיידית בקבוצה שמתמודדת על כל התארים, ולא כמהלך נקודתי שלא ייתן ערך מקצועי אמיתי.

בקטלוניה מזכירים את תקדים החורף של עונת 2018/19 עם ג’ייסון מוריו, כהשאלה שממנה רוצים להימנע. אז, על רקע פציעות של סמואל אומטיטי ותומאס ורמאלן, צירף המועדון את הבלם הקולומביאני מוולנסיה תמורת דמי השאלה ועם אופציית רכישה, אך המהלך לא הצליח. מוריו כמעט שלא שיחק אצל ארנסטו ואלוורדה, בקושי תרם ובבארסה לא רוצים שחזור של זה.

לכן, אם תגיע השאלה, היא תתבצע רק בהסכמה מלאה בין כל הגורמים ובתנאי שהשחקן יעמוד בדרישות הפיזיות והטקטיות של האנזי פליק, שהשיטה שלו נחשבת תובענית, במיוחד עבור הבלמים. בברצלונה מודעים לכך שבחלון החורף קשה למצוא שחקנים שהם גם איכותיים, גם זמינים וגם במחיר סביר, כשהדוגמה החיובית האחרונה להשאלה מוצלחת בקנה מידה כזה הייתה פייר אמריק אובמיאנג.

גג'ייסון מוריו (רויטרס)

במקביל, במועדון סורקים את השוק בחיפוש אחר אופציה ריאלית לחיזוק ההגנה, תוך ניצול מרווח מסוים בתקרת השכר שנוצר בעקבות הפציעה של כריסטנסן. העדיפות היא לבלם שמאלי, ואחד השמות שעלו הוא נייתן אקה בן ה-30 ממנצ’סטר סיטי. ההולנדי איבד העונה ממעמדו אצל פפ גווארדיולה, ורואה בעין יפה אפשרות לעזוב כדי לצבור דקות לקראת המונדיאל הקרוב.

עם זאת, מדובר בעסקה מורכבת: לאקה חוזה עד 2027 ושכר גבוה, וסיטי מעדיפה מכירה על פני השאלה. תג המחיר מוערך בין 15 ל-20 מיליון אירו, סכום שמעורר ספקות בברצלונה לאור מגבלות התקציב והצורך לשקלל גם את עלויות השכר.

ולנסיה מדיחה את ברצלונה בטורניר הכשרונות

שם נוסף שנמצא על הרדאר הוא סטפן דה פריי בן ה-33 מאינטר. הבלם ההולנדי מסיים חוזה בקיץ, אינו בתוכניות ארוכות הטווח של המועדון האיטלקי וממעט לשחק, כשגם במעמדו בנבחרת חלה ירידה. באינטר מוכנים לשחררו, אך זאת בכפוף להחתמת בלם אחר, כאשר המועמדים כוללים את מריו חילה מלאציו ואת טאריק מוהמרוביץ’ בן ה-22 מססואולו. אם אינטר תמצא חיזוק, עזיבתו של דה פריי נחשבת כמעט לוודאית, והשאלה היא האם ברצלונה תבחר ללכת עד הסוף במהלך.

