יום שלישי, 30/12/2025, 19:00אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 16
עירוני ק"ש
פנדל כריסטיאן מרטינס (8)
דקה 42
1 1
שופט: דוד פוקסמן
שער אוסו קוובנה (21)
בישול בישול: מוחמד שכר
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14
יובל בר | 30/12/2025 19:00
הרכבים וציונים
 
 
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

לאחר משחקי גביע המדינה בסוף השבוע, ליגת העל חוזרת עם המחזור ה-16 ושתיים מהמעפילות לשמינית גמר הגביע נפגשות בשעה זו כשמכבי בני ריינה מארחת את עירוני קריית שמונה.

עבור בני ריינה מדובר במשחק קריטי. היא מבינה שניצחון פה עשוי להיות צעד משמעותי בניסיון להציל את העונה העגומה, כשהפער בינה לבין יריבתה שנמצאת מקום אחד מעל הקו האדום עומד על 9 נקודות. הקבוצה מקווה לנצל את הביטחון מהניצחון בגביע מול כפר שלם ולהשיג ניצחון בכורה העונה בליגה.

מנגד, עירוני קריית שמונה לא ציפתה להיות במקום כזה באמצע העונה הסדירה, אך התרגלה למציאות ומבינה שזהו רגע חשוב בקרבות התחתית, כשניצחון יגדיל את הפער בין הצדדים לדו ספרתי. היא מחפשת ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור העשירי.

בסיבוב הראשון של העונה קריית שמונה השיגה את שלוש הנקודות מול ריינה. סער פדידה כבש ראשון, אך מוחמד אבו רומי הפך עם צמד עוד במחצית הראשונה, ג’וניור פיוס הורחק ואדריאן אוגריסה השלים בפנדל בדרך ל-1:3.

מחצית ראשונה
  • '21
  • שער
  • שער! בני ריינה חזרה ל-1:1: שכר הגביה טוב לפינת הרחבה, שם חיכה אוסו קוובנה ששלח בעיטה גדולה מהאוויר עם חצי מספרת לרשת
  • '16
  • החמצה
  • התקפה יפה של ריינה הסתיימה בבעיטה בנגיעה של אוסו קוובנה מסף הרחבה, אך הכדור שלו עלה מעל המסגרת
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • עאיד חבשי ספג כרטיס צהוב
  • '8
  • שער בפנדל
  • שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: כריסטיאן מרטינס שלח בעיטה חדה לפינה הימנית לרשת
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • כדור הקרן עלה לרחבה והשופט שרק לפנדל אחרי שזיהה תפיסה של ג׳וניור פויס על נמניה ליובסלייביץ׳ ברחבה. ההילוך החוזר הראה החלטה גבולית מאוד, אך צוות הוואר בחר לא להתערב.
  • '5
  • החמצה
  • אריאל שרצקי הגביה טוב לרחבה, ג׳אבר ניסה להרחיק אך כמעט נגח לשערו הוא והכדור יצא לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, דוד פוקסמן, הוציא את ההתמודדות לדרך!
