הרכבים וציונים



מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

לאחר משחקי גביע המדינה בסוף השבוע, ליגת העל חוזרת עם המחזור ה-16 ושתיים מהמעפילות לשמינית גמר הגביע נפגשות בשעה זו כשמכבי בני ריינה מארחת את עירוני קריית שמונה.

עבור בני ריינה מדובר במשחק קריטי. היא מבינה שניצחון פה עשוי להיות צעד משמעותי בניסיון להציל את העונה העגומה, כשהפער בינה לבין יריבתה שנמצאת מקום אחד מעל הקו האדום עומד על 9 נקודות. הקבוצה מקווה לנצל את הביטחון מהניצחון בגביע מול כפר שלם ולהשיג ניצחון בכורה העונה בליגה.

מנגד, עירוני קריית שמונה לא ציפתה להיות במקום כזה באמצע העונה הסדירה, אך התרגלה למציאות ומבינה שזהו רגע חשוב בקרבות התחתית, כשניצחון יגדיל את הפער בין הצדדים לדו ספרתי. היא מחפשת ניצחון ראשון בליגה מאז המחזור העשירי.

בסיבוב הראשון של העונה קריית שמונה השיגה את שלוש הנקודות מול ריינה. סער פדידה כבש ראשון, אך מוחמד אבו רומי הפך עם צמד עוד במחצית הראשונה, ג’וניור פיוס הורחק ואדריאן אוגריסה השלים בפנדל בדרך ל-1:3.