יום שלישי, 30.12.2025 שעה 22:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

רבע 3, 08:30: הפועל ת"א - ז'לגיריס 42:41

יורוליג, מחזור 19: מול היכל מנורה מלא וקהל נרגש, האדומים פתחו באופן דומיננטי בהובלתו של מוטלי, אך איבדו מהדיוק והליטאים הצליחו לחזור למשחק

|
איש וויינרייט (רדאד ג'בארה)
איש וויינרייט (רדאד ג'בארה)

חזרת המשחקים לארץ עבור הפועל תל אביב התחילה בארנה שבירושלים עם ניצחון על הכוכב האדום, אבל כעת זה קורה באולם הביתי. בשעה זו, האדומים מארחים לראשונה אי פעם במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כשז’לגיריס הגיעה ליד אליהו למפגש שנועל עבור שתי הקבוצות את הסיבוב הראשון.

מחזיקת היורוקאפ רוצה לנעול את הסיבוב במקום הראשון, הישג מטורף בהתחשב שזו עונת הבכורה שלה, והיא יודעת שניצחון יבטיח את זה, כאשר גם הפסד בסיטואציה מסוימת יכול להספיק. בכל מקרה, הפסד לא בא בחשבון לעולם עבור דימיטריס איטודיס והחניכים שלו, שינסו לנצח בבכורה הביתית.

הפועל תל אביב הגיעה להתמודדות עם חיוך גדול על הפנים, אחרי הופעה היסטורית בהיכל הטוטו. האדומים חגגו בלא פחות מ-54 הפרש על הפועל חולון בדרך ל-60:114 מטורף, וכעת הם לא רוצים להוריד רגל מהגז כדי לרשום ניצחון רביעי ברציפות בסך הכל ושני ביורוליג.

רבע ראשון: 18:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט, דן אוטורו וים מדר.

חמישיית ז’לגיריס: ניגל וויליאמס-גוס, מאודו לו, אזולס טובליס, ארנס בוטקביסיוס ומוזס רייט.

הקהל של הפועל תל אביב (רדאד גהקהל של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
עופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד געופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)
גיא לוזון הגיע לצפות (רדאד גגיא לוזון הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)

# 10:00-5:00: הפועל תל אביב פתחה טוב כשעלתה ל-0:5. הליטאים הצליחו להוציא אותה קצת מהקצב כשהם קלעו נקודות ראשונות, אך האדומים נותרו דומיננטיים ונשארו ביתרון.

דן אוטורו חוסם (רדאד גדן אוטורו חוסם (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: החבורה של דימיטריס איטודיס המשיכה לשחק בהתלהבות רבה, כשאחרי כל סל היא הפעילה לחץ גדול על האורחת. ג’ונתן מוטלי וכריס ג’ונס שמו שתי שלשות שהעלו את האדומים ליתרון דו ספרתי, שהליטאים הצליחו לצמצם מעט לקראת הסוף.

איש וויינרייט חוגג (רדאד גאיש וויינרייט חוגג (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 39:40 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: האורחת התחילה להתעורר, כשחיברה ריצת 0:10 והורידה את המשחק לפוזשן אחד בלבד. ים מדר הניח למוטלי שתי שלשות רצופות שנתנו לאדומים מרווח נשימה.

כריס גכריס ג'ונס מנסה לעבור (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: ז’לגיריס הלחיצה שוב את הפועל שהגיעה למרחק זריקה מלהשוות עם מהלכים טובים בהתקפה והגנה חזקה שכללה נוכחות מרשימה בריבאונד. האדומים סיימו את הרבע בצורה לא טובה מבחינתם.

דימיטריס איטודיס (רדאד גדימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)
