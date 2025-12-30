רבע 3, 08:30: הפועל ת"א - ז'לגיריס 42:41

חזרת המשחקים לארץ עבור הפועל תל אביב התחילה בארנה שבירושלים עם ניצחון על הכוכב האדום, אבל כעת זה קורה באולם הביתי. בשעה זו, האדומים מארחים לראשונה אי פעם במסגרת היורוליג בהיכל מנורה מבטחים, כשז’לגיריס הגיעה ליד אליהו למפגש שנועל עבור שתי הקבוצות את הסיבוב הראשון.

מחזיקת היורוקאפ רוצה לנעול את הסיבוב במקום הראשון, הישג מטורף בהתחשב שזו עונת הבכורה שלה, והיא יודעת שניצחון יבטיח את זה, כאשר גם הפסד בסיטואציה מסוימת יכול להספיק. בכל מקרה, הפסד לא בא בחשבון לעולם עבור דימיטריס איטודיס והחניכים שלו, שינסו לנצח בבכורה הביתית.

הפועל תל אביב הגיעה להתמודדות עם חיוך גדול על הפנים, אחרי הופעה היסטורית בהיכל הטוטו. האדומים חגגו בלא פחות מ-54 הפרש על הפועל חולון בדרך ל-60:114 מטורף, וכעת הם לא רוצים להוריד רגל מהגז כדי לרשום ניצחון רביעי ברציפות בסך הכל ושני ביורוליג.

רבע ראשון: 18:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט, דן אוטורו וים מדר.

חמישיית ז’לגיריס: ניגל וויליאמס-גוס, מאודו לו, אזולס טובליס, ארנס בוטקביסיוס ומוזס רייט.

הקהל של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

עופר ינאי מחייך עם עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)

גיא לוזון הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)

# 10:00-5:00: הפועל תל אביב פתחה טוב כשעלתה ל-0:5. הליטאים הצליחו להוציא אותה קצת מהקצב כשהם קלעו נקודות ראשונות, אך האדומים נותרו דומיננטיים ונשארו ביתרון.

דן אוטורו חוסם (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: החבורה של דימיטריס איטודיס המשיכה לשחק בהתלהבות רבה, כשאחרי כל סל היא הפעילה לחץ גדול על האורחת. ג’ונתן מוטלי וכריס ג’ונס שמו שתי שלשות שהעלו את האדומים ליתרון דו ספרתי, שהליטאים הצליחו לצמצם מעט לקראת הסוף.

איש וויינרייט חוגג (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 39:40 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: האורחת התחילה להתעורר, כשחיברה ריצת 0:10 והורידה את המשחק לפוזשן אחד בלבד. ים מדר הניח למוטלי שתי שלשות רצופות שנתנו לאדומים מרווח נשימה.

כריס ג'ונס מנסה לעבור (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: ז’לגיריס הלחיצה שוב את הפועל שהגיעה למרחק זריקה מלהשוות עם מהלכים טובים בהתקפה והגנה חזקה שכללה נוכחות מרשימה בריבאונד. האדומים סיימו את הרבע בצורה לא טובה מבחינתם.