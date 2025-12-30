יום שלישי, 30.12.2025 שעה 09:46
הפועל ב"ש סיכמה על השאלת מור סימנטוב לק"ש

במועדון מתחילים להגביר קצב בכל הקשור לחלון ההעברות בינואר והתנאים בין הצדדים נסגרו. הקשר שמיעט לקבל דקות ינסה להרשים במדי הקבוצה מהתחתית

|
מור סימנטוב, המנכ
מור סימנטוב, המנכ"ל ניר כץ וסוכנו אסף ואקנין (פרטי)

הפועל באר שבע מגבירה קצב בכל הקשור לשינויים בחלון ההעברות של ינואר שיפתח בעוד כשבועיים. השחקן הראשון שאמור לצאת בהשאלה הוא מור סימנטוב, שבדרך לקריית שמונה. 

תנאי ההשאלה של קריית שמונה מול באר שבע סוכמו והשחקן יוכל להירשם אצל הקבוצה מהצפון החל מה-14.1. סימנטוב חתם בבאר שבע לפני כשנה בחלון העברות של ינואר והושאל מיד להפועל רמת גן. 

סימנטוב ניסה להציג את יכולתו החל מהקיץ בבאר שבע וקיבל דקות מעטות, ביניהן במשחק הגומלין במוקדמות הקונפרנס ליג נגד אא”ק אתונה, אבל מעבר לכך הסגל העמוק בבירת הנגב לא איפשר זאת. בבאר שבע התעקשו שסימנטוב יושאל רק לליגת העל ואם הכל יעבור כשורה תהיה לו הזדמנות להציג את יכולתו.

