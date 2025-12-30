"גביע ברהים": בספרד מתמוגגים משחקן ריאל

מרוקו השלימה את המשימה הראשונה שלה באליפות אפריקה עם העפלה אמש (שני) מפסגת בית א’ עם 0:3 מול זמביה. במשחק בלטו שוב שני הכוכבים הגדולים של הנבחרת עד כה: איוב אל כעבי שכבש צמד, וכמובן ברהים דיאס שמצא את הרשת שוב.

קשרה של ריאל מדריד נראה בשיאו בטורניר הנוכחי. הוא הבקיע בכל אחד משלושת המשחקים כשאתמול עשה זאת בהצטרפות חכמה לרחבה, וכרגע הוא חולק את המקום הראשון בטבלת מלכי השערים של הטורניר.

חשוב לומר כי אלה לא היו רק השערים. במהלך המשחקים ברהים דיאס סיפק מספר רגעי קסם במהלך המשחקים, כולל פעולה מופלאה מול זמביה שבה העביר את הכדור עם העקב בין הרגליים של שחקן יריב, וכך חלף על פני שני שחקנים בדרך לרחבה.

ברהים דיאס חוגג (IMAGO)

בספרד הציבו את הקשר כאיש המרכזי בטורניר אותו כינו “גביע ברהים” והתמודדו מיכולתו כשב’מארקה’ נכתב: “זו הייתה עוד הופעה נהדרת עבור ברהים, שעם מרוקו מציג נתונים מפחידים. הוא הגיע כדי להיות כוכב באריות האטלס”.

“דיאס הבקיע שער אחד, אבל רק במחצית הראשונה יכול היה לכבוש עוד שלושה, אחד מהם במהלך קסום מול ההגנה הזמבית שבו נעצר על ידי השוער. אפילו שהעלייה הייתה בידיים של מרוקו, ברהים לא שמח לרדת בדקה ה-62”.