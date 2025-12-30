יום שלישי, 30.12.2025 שעה 09:45
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
63-52ניגריה1
34-52טוניסיה2
13-22טנזניה3
14-22אוגנדה4
 בית 4 
41-42סנגל1
41-22הרפ' הדמוקרטית קונגו2
31-12בנין3
04-02בוטסואנה4
 בית 5 
60-42אלג'יריה1
32-22בורקינה פאסו2
33-12סודאן3
03-12גינאה המשוונית4
 בית 6 
41-22חוף השנהב1
41-22קמרון2
33-32מוזמביק3
04-22גאבון4

"גביע ברהים": בספרד מתמוגגים משחקן ריאל

מרוקו העפילה מפסגת הבית באליפות אפריקה, כשדיאס המשיך לככב עם שער שלישי ברצף ולא מעט קסמים על המגרש: "עוד הופעה נהדרת, הגיע כדי להיות כוכב"

|
ברהים דיאס בשיאו (IMAGO)
ברהים דיאס בשיאו (IMAGO)

מרוקו השלימה את המשימה הראשונה שלה באליפות אפריקה עם העפלה אמש (שני) מפסגת בית א’ עם 0:3 מול זמביה. במשחק בלטו שוב שני הכוכבים הגדולים של הנבחרת עד כה: איוב אל כעבי שכבש צמד, וכמובן ברהים דיאס שמצא את הרשת שוב.

קשרה של ריאל מדריד נראה בשיאו בטורניר הנוכחי. הוא הבקיע בכל אחד משלושת המשחקים כשאתמול עשה זאת בהצטרפות חכמה לרחבה, וכרגע הוא חולק את המקום הראשון בטבלת מלכי השערים של הטורניר.

חשוב לומר כי אלה לא היו רק השערים. במהלך המשחקים ברהים דיאס סיפק מספר רגעי קסם במהלך המשחקים, כולל פעולה מופלאה מול זמביה שבה העביר את הכדור עם העקב בין הרגליים של שחקן יריב, וכך חלף על פני שני שחקנים בדרך לרחבה.

ברהים דיאס חוגג (IMAGO)ברהים דיאס חוגג (IMAGO)

בספרד הציבו את הקשר כאיש המרכזי בטורניר אותו כינו “גביע ברהים” והתמודדו מיכולתו כשב’מארקה’ נכתב: “זו הייתה עוד הופעה נהדרת עבור ברהים, שעם מרוקו מציג נתונים מפחידים. הוא הגיע כדי להיות כוכב באריות האטלס”.

“דיאס הבקיע שער אחד, אבל רק במחצית הראשונה יכול היה לכבוש עוד שלושה, אחד מהם במהלך קסום מול ההגנה הזמבית שבו נעצר על ידי השוער. אפילו שהעלייה הייתה בידיים של מרוקו, ברהים לא שמח לרדת בדקה ה-62”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */