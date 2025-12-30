יום שלישי, 30.12.2025 שעה 09:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
18941-88911הפועל חולון
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"סגרנו עניין במחצית הראשונה": במכבי ת"א מרוצים

לאחר התצוגה ההתקפית ב-82:116 מול קריית אתא, במועדון לא זלזלו: "קבוצה שבקלות יכולה הייתה לעשות לנו הרבה בעיות". ערב אסיסטים מרהיב של הצהובים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי תל אביב המשיכה אמש (שלישי) את רצף הניצחונות שלה עם ניצחון מרשים על עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל. “עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות”, אמרו בסביבת הקבוצה לאחר המשחק על ערב מול יריבה שהצליחה להקשות על כל יריבה העונה עם סגנון המשחק שלה. למעשה, שתי תבוסות היו סך הכל לחניכיו של אלדד בנטוב, הראשונה הייתה להפועל תל אביב בגביע ווינר, השנייה והכי גבוהה בזירה המקומית הייתה ה-82:116 אתמול לחניכיו של עודד קטש שסופרים תשעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. 

“צריך לעבור משחקים כאלו ולא משנה איך” הוסיפו במועדון, שם ראו את קריית אתא כ”קבוצה שבקלות יכולה הייתה לעשות לנו הרבה בעיות”. במועדון סימנו את המשחק אתמול כלא קל, אלא שהדרך שבה פתחו את המשחק נראתה כמו המשך ישיר לצורה שבה קבוצתו של עודד קטש נראית והתוצאה הסופית לא הותירה כל ספק באשר ליכולת שכן 116 הנקודות שהצהובים קלעו אתמול היו לא פחות משיא עונתי בליגת העל.

קריית אתא בנתה קבוצה טובה מאוד שמשחקת בקצב מהיר מאוד ויודעת להעניש, אך מכבי תל אביב של עודד קטש הייתה בלתי ניתנת לעצירה. “סגרנו עניין במחצית הראשונה”, ציינו בסביבת הקבוצה. הצהובים כבר הוליכו ב-22 הפרש עם סיומה של המחצית הראשונה, מחצית שבה קלעו 67 נקודות.

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

בכלל, היה מדובר במשחק מרהיב מבחינתה של מכבי תל אביב, 35 אסיסטים מסרו חניכיו של קטש מתוכם 18 (על איבוד בודד) היו של תמיר בלאט ושל ג’ימי קלארק. הצהובים חלקו את הכדור, קלעו מבחוץ ופשוט עשו את שלהם, 19 הנקודות שקלע לוני ווקר היו תוך כדי השטף וכמעט שלא הורגשו כפי שציינו במועדון.

שישה קלעים בספרות כפולות היו למכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-11 כאשר אורן סהר הצטרף לחגיגה עם שמונה נקודות בשש דקות משחק. במהלך הרבע השלישי המארחת הצליחה לקזז במעט את היתרון, אך הרבע הרביעי כאמור שוב היה בסימן צהוב. מכבי תל אביב סופרת 10 ניצחונות בזירה המקומית לאחר שהצליחה לשמור על רמת דריכות בין משחקי היורוליג. בשישי הקרוב היא תפגוש במינכן את באיירן של סבטיסלאב פשיץ’.

