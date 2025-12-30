מכת חיסורים למכבי חיפה; ירמקוב יחזור ל-11

אחרי שהיה ברור מראש שעבדולאי סק לא יהיה לרשות הקבוצה בתקופה הקרובה בגלל אליפות אפריקה, במכבי חיפה לא יכולים היו לתאר לעצמם מכת חיסורים נוספת של שחקנים פצועים שלא יעמדו לרשות הקבוצה משחקים הבאים בכלל ובמשחק הליגה מחר (שלישי) ב-19:45 מול מ.ס.אשדוד בפרט.

זה מתחיל בג’ורג’ה יובאנביץ’ ופדראו שיצאו לניתוחים, נמשך בשון גולדברג ולפי שעה הסתיים אתמול בחיסור הכי משמעותי של מי שמצוי בכושר מצוין בתקופה האחרונה, עלי מוחמד שסובל מקרע בשריר הארבע הראשי וייעדר כשישה שבועות: “מדובר בחסרונות משמעותיים אבל בשביל זה יש לנו סגל רחב. לאלה שישחקו במקום תינתן הזדמנות להוכיח שמקומם בהרכב”, אמרו בחיפה.

ברק בכר מודע לרצון הגדול להמשיך את המומנטום החיובי מהגביע ולזכות בניצחון באחד המגרשים היותר קשים בליגה אצל אשדוד. לבכר אין יותר מדי אופציות לשנות והוא ימשיך בהרכב שפתח מול אחי נצרת להוציא שינוי אחד, גיאורגי ירמקוב במקומו של שריף כיוף.

גיאורגי ירמקוב, יחזור ל-11 (רדאד ג'בארה)

פיטר אגבה שהגיע בקול תרועה ומצא את עצמו בספסל לפעמים מבלי לקבל דקות משחק ימשיך לנסות ולהוכיח את יכולתו במקומו של עלי מוחמד. בחיפה נוטים להאמין שיצליחו להתגבר על חסרונו של מוחמד כאשר יש להם בסגל גם את אגבה, איתן אזולאי וגוני נאור שיכולים לשחק בתפקיד הקשר האחורי. נראה שבמצב שנוצר גוני נאור ימשיך לפחות עד תום העונה ומכבי חיפה לא תצרף בחלון שחקן בעמדת הקשר האחורי, אלא תמשיך להתמקד בצירוף קשר 10 ושחקן כנף.

דולב חזיזה שכבש צמד מול נצרת והדביק את השחקנים באנרגיות האופייניות שלו ימשיך בקישור, כאשר מיכאל אוחנה יחכה להזדמנות שלו מהספסל. גיא מלמד שמצוי בכושר הבקעה ימשיך לזכות בקרדיט על חשבון טריבנטה סטיוארט שנאלץ אחרי פתיחה מצוינת, שבה כבש שמונה שערי ליגה, להיקלע למציאות מוזרה מבחינתו.

טריבנטה סטיוארט, יחכה על הספסל (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פטר אגבה, דולב חזיזה, איתן אזולאי, סילבה קאני, גיא מלמד וקנג'י גורה.