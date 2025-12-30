יום שלישי, 30.12.2025 שעה 09:04
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3171-334128דטרויט פיסטונס
69%2951-310526ניו יורק ניקס
63%2967-317127בוסטון סלטיקס
58%2999-303926פילדלפיה 76'
55%3312-332229טורונטו ראפטורס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3521-356630קליבלנד קאבלירס
50%3401-331728שיקגו בולס
48%3138-313227אורלנדו מג'יק
43%3626-357830אטלנטה הוקס
41%3358-324529מילווקי באקס
36%3275-323028שארלוט הורנטס
35%2965-286526ברוקלין נטס
22%3356-306527וושינגטון וויזארדס
17%3508-320129אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2924-327027אוקלהומה ת'אנדר
71%3330-353928דנבר נאגטס
69%2910-315326יוסטון רוקטס
69%2951-309826סן אנטוניו ספרס
66%3336-345729מינסוטה טימברוולבס
64%2922-289825לוס אנג'לס לייקרס
59%3055-313227פיניקס סאנס
55%3264-336229גולדן סטייט ווריורס
43%3251-321328ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
41%3479-340129פורטלנד בלייזרס
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
30%3060-297327לוס אנג'לס קליפרס
29%3410-314428סקרמנטו קינגס
27%3680-345730ניו אורלינס פליקנס

"ילד לבן": באטלר סיפק טראש טוק לדני וולף

פורוורד גולדן סטייט קלע סל ועבירה על הישראלי ב-107:120 על ברוקלין, ומיד החל לצעוק עליו: "ילד לבן, בכל פעם, שתוק כבר, ילד לבן". הגבוה לא ענה

דני וולף וג'ימי באטלר (רויטרס)
דני וולף וג'ימי באטלר (רויטרס)

דני וולף בעונה הראשונה שלו ב-NBA וזה אומר שהוא ללא ספק חווה דברים שרוקי חווה, בין אם זה משימות בחדר ההלבשה לוותיקים ובין אם זה טראש טוק על הפרקט. הלילה (בין שני לשלישי) זה בא לידי ביטוי בטראש טוק, כשג’ימי באטלר, אחד הכוכבים הגדולים בליגה, התגרה בגבוה הישראלי.

באטלר עלה לזריקה מחצי מרחק על דני וולף, והישראלי ביצע עבירה שהפילה את באטלר אל הפרקט. הסל נכנס והשופט שרק לעבירה, כשפורוורד גולדן סטייט, כשהוא יושב על הפרקט, זעק מיד לעבר וולף: “ילד לבן, ילד לבן, בכל פעם, שתוק, שתוק כבר”.

גם כשבאטלר קם והחל ללכת לעונשין כדי לזרוק את הקליעה הנוספת שהוא קיבל הודות לאנד-וואן, הוא המשיך לדבר לעבר דני וולף. בכל מקרה, גולדן סטייט גברה 107:120 על ברוקלין, כשוולף לא קלע בכלל ב-20 דקות על הפרקט, ובאלטר תרם 21 נקודות בניצחון של הווריירס.

