מדאיג: יוקיץ' נאנק מכאבים ונטש את ההתמודדות

כמה שה-NBA מהנה, כיפית ונוצצת מידי יום, ככה לפעמים היא, כמו הספורט, יכולה להיות אכזרית עבור שחקנים לפעמים. העומס חריג ואף אחד לא אוהב לראות פציעות, אבל זה מה שראינו הלילה (בין שני לשלישי) אצל אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אם לא הטוב שבהם.

דנבר התארחה אצל מיאמי וחטפה הפסד ב-24 הפרש עם 147:123, אך עיקר החדשות הן מניקולה יוקיץ’. חיימה חאקס חדר לצבע כשספנס ג’ונס שומר עליו, האחרון דרך על חברו לקבוצה הסרבי באירוע שלא היה נראה חריג במיוחד, אבל לפתע הג’וקר נפל לפרקט ונאנק מכאבים.

יוקיץ’ עדיין לא פספס אף משחק העונה ונראה שזה יקרה כעת, אך בדנבר יחזיקו אצבעות ויחכו לבדיקות של הרופאים. בכל מקרה, הוא הספיק ב-20 הדקות שלו לרשום 21 נקודות, חמישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים, כשבלעדיו חבריו לא הסתדרו בדרך להפסד שני ברציפות.

עבור מיאמי, חניכיו של אריק ספולסטרה המשיכו בכדורסל המדהים שלהם העונה עם תצוגה התקפית של 147 נקודות בבית, בדרך למאזן של 18 ניצחונות ו-15 הפסדים, ובאופן כללי ניצחון שלישי ברציפות. כל החמישייה קלעה בספרות כפולות, בנוסף לעוד שלושה מהספסל, ושלושה מהשחקנים ההלו קלעו 20 נקודות ומעלה ועוד שניים 19. ניקולה יוביץ’ קלע הכי הרבה עם 22 נק’.