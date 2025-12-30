0 נק' ב-20 דק' לוולף, ברוקלין הפסידה לווריירס

משבוע לשבוע ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה כשכמעט שליש עונה מאחורינו ומשחק האולטסאר דופק לכוכבים על הדלת, כשגם הלילה (בין שני לשלישי) שוחקו לא מעט משחקים. מי שרשמה ניצחון היא גולדן סטייט, שהגיעה לברקלייס סנטר ורשמה 107:120 על ברוקלין נטס.

המארחת מניו יורק חטפה את ההפסד ה-20 שלה העונה לצד עשרה הפסדים, כאשר בפן הישראלי דני וולף שיחק כמעט 20 דקות מהספסל, אך לא קלע אף נקודה. הוא כן רשם ריבאונד אחד, שני אסיסטים ו-0 מ-2 מהשדה, ללא אף זריקה מעבר לקשת, ו-0 איבודים. בן שרף בינתיים עדיין עם קבוצת הג’י ליג.

המנצחת שברה את המאזן השוויוני והשיגה ניצחון מספר 17 העונה לצד 16 הפסדים, כשחזרה לנצח הודות ל-27 נקודות של סטף קרי, כאשר ג’ימי באטלר עזר לו עם 21 נקודות משלו. בברוקלין מייקל פורטר ג’וניור הוביל עם 27 נקודות, כשאיגור דמין הוסיף 23 נקודות משלו.