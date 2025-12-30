אדהם האדיה: זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה

דריכות שיא בבני ריינה לקראת ההזדמנות הקריטית הערב (שלישי) ב-19:00 לנסות להציל את העונה ולהשאיר סיכוי להישאר בליגת העל, כאשר הקבוצה תארח את עירוני קריית שמונה.

במועדון יודעים היטב שכל תוצאה פרט לניצחון עלולה להביא בסוף העונה לסיום הפרק בליגת העל. המאמן אהדם האדיה סיפר על התחושות לקראת המשחק כאשר אמר: “זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. ברור, יש חשיבות גדולה למשחק ואני מקווה שהשחקנים יפנימו את כל השיחות שהיו לנו השבוע ויהיו בשיא האגרסיביות והנחישות.

“הקבוצה צריכה לבוא בגישה טובה גם אחרי הניצחון בגביע. חשוב שזה יחזיר לנו את הביטחון. אנחנו במצב שיכולים לחזור לעניינים ואני קורא לקהל להגיע ולתמוך כי אין כמו משחק כזה כדי לחזור לליגה”.

הקפטן נאאל חוטבא שיחזור להרכב אמר: “זה המשחק הכי חשוב שלנו העונה. חשוב שהקהל יגיע כדי לתמוך בנו כדי להשיג שלוש נקודות חשובות”.

למרכז ההגנה יחזור סטבאנוביץ’ על חשבונו של עאיד חבשי שפתח בגביע. גם עילאי אלמקייס יחזור לקישור לצד איהב גנאים כאשר בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות את מוחמד שכר הוותיק, איאד חלאילי הצעיר ואסיל כנעני שיחליף את זה טורבו שהורחק בגביע. סער פדידה יחזור לסגל הקבוצה.

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, נאאל חוטבא, ג’וניור פיוס, אלכסה פייץ’, מילאדין סטבאנוביץ’, עבדאאלה ג’אבר, איהאב גנאים, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי, מוחמד שכר ואסיל כנעני.