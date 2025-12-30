גנטוס יפתח כמגן שמאלי, חסן חילו במרכז ההגנה

אחרי ההדחה מגביע המדינה, בני סכנין תחזור הערב (שלישי) ב-19:30 לליגה ותנסה להמשיך את המומנטום מהניצחון האחרון מול מ.ס אשדוד כאשר תפגוש בסמי עופר את הפועל חיפה.

המאמן שרון מימר תירגל את מארון גנטוס כמגן שמאלי על חשבונו של קרלו ברוציץ' שיזכה למנוחה, כאשר למרכז ההגנה יחזור חסן חילו שישחק לצידו של איאד אבו עביד. כזכור, חילו וגנטוס לא נטלו חלק במשחק הגביע, כמו גם אלון אזוגי שיחזור לעמדת המגן הימני. אחמד סלמן יפתח בחלק הקדמי יחד עם מת'יו קודג'ו וארתור מריניאן.

מימר אמר לקראת ההתמודדות: "אנחנו חוזרים לליגה למשחק מול הפועל חיפה שמגיעה אחרי שני ניצחונות בליגה מבלי שספגה. זו קבוצה שנמצאת באזור שלנו בטבלה, יהיה משחק לא קל בסמי עופר. נקווה לחזור לעניינים דרך הליגה ולהציג משחק כמו נגד אשדוד כדי להתקדם בטבלה".

הקשר עומר אבוהב הוסיף: "אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום החיובי שלנו בליגה ולבוא לסמי עופר ולקחת שלוש נקודות".

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, גיבייר בושנאק, אחמד סלמן, מת'יו קודג'ו, ארתור מירניאן.