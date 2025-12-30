יום שלישי, 30.12.2025 שעה 08:56
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אראל יבצע מהפכה בהרכב לאחר ההפסד בגביע

מאמן הפועל חיפה יגיב לתבוסה בבלומפילד ויבצע חמישה שינויים מה-11 שפתחו. אנטמן, דיבה, ביטון, גונן וחטואל יאבדו את מקומם. כץ דיבר עם השחקנים

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה תנסה לתקן במשהו את הרושם העגום שהקבוצה השאירה ממשחק הגביע שבו הודחה מול מכבי תל אביב לאחר הפסד 5:0. במועדון מקווים לעבור ללא תקלות הערב (שלישי) ב-19:30 את בני סכנין, שגם היא הודחה בצורה לא נעימה בלשון המעטה מהגביע לאחר הפסד למכבי יפו.

המאמן גל אראל יבצע מהפכה של ממש בהרכב לעומת זה שפתח בבלומפילד. רשימת השחקנים שיירדו לספסל כוללת את השוער ניב אנטמן, הבלם ג’ורג’ דיבה, המגן אורן ביטון, הקשר יעד גונן והחלוץ רותם חטואל. במקומם ישחקו בנג’מין מצ’יני, סנה גומס, ברונו רמירז, רוי נאווי ואופק ביטון.

מיד לאחר האימון המסכם אתמול יואב כץ קיים שיחת סקייפ עם השחקנים במהלכה ביקש לשמוע מהם על הדרכים שהם חושבים שיובילו לשינוי המיוחל לאחר התבוסה מול מכבי ת”א. הקפטן דור מלול ימשיך לשחק כבלם, והפעם על חשבונו של ג’ורג’ דיבה. לצידו של מלול יפתח ברונו רמירז. בחלק הקדמי מקווים בקבוצה לראות את ג’בון איסט חוזר לכבוש כאשר לצידו ישחק רג’יס אנדו.

מאמן הקבוצה גל אראל התייחס למשחק הערב מול בני סכנין: “משחק מאוד חשוב. רוצים להמשיך את פתיחת הסיבוב השני בצורה טובה ולשמח את הקהל שלנו אצלנו בבית”.

לפני המשחק המועדון יקיים טקס לציון ההופעה ה-300 של לירן סרדל בליגה במדי המועדון. בנוסף, יתקיים טקס משותף עם בני סכנין כאשר פנימיות הנוער אותן מאמצים המועדונים, מכפר חסידים (הפועל חיפה) ו-ויצו נהלל (סכנין), יעלו עם השחקנים למגרש ותתקיים פעילות משותפת במחצית.

הרכב המשוער: בנג’מין מצ’יני, סנה גומס, דור מלול, ברונו רמירז, תמיר ארבל, רוי נאווי, נאור סבג , אופק ביטון, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.

